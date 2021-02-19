Байден обвинил Россию в попытках подорвать трансатлантическое единство
Россия пытается нарушить единство западных стран, заявил президент США Джо Байден на Мюнхенской конференции по безопасности.
«Все знают, что Россия стремится ослабить европейский проект и наш союз НАТО, потому что ей проще запугать отдельные страны, чем вести переговоры с объединенным трансатлантическим сообществом», – сказал Байден (цитата по «Интерфакс»).
В связи с этим Европе и Соединенным Штатам важно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. Кроме того, российские хакерские атаки против США, Европы и всего мира стали важным вопросом, связанным с обеспечением коллективной безопасности, подчеркнул он.
По мнению президента США, «угрозы, связанные с Россией, отличаются от угроз, исходящих от Китая. Однако все эти угрозы реальны». При этом он заверил, что не хочет возвращения мира к противостоянию, свойственному для холодной войны. «Мы хотим, чтобы все могли свободно определять собственный путь развития, не сталкиваясь с угрозами применения силы», – отметил Байден.
Ранее он заявил, что, в отличие от своего предшественника Дональда Трампа, не будет сдаваться «перед лицом агрессивных действий России» – вмешательства в президентские выборы, кибератак и отравлений. Он подчеркнул, что американские власти будут более эффективно работать по вопросу России «в коалиции с партнерами-единомышленниками».
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Кремль не приемлет ультимативные высказывания Байдена в адрес России и считает его риторику агрессивной и неконструктивной. При этом Кремль рассчитывает, что, несмотря на большое количество разногласий и разные подходы к ключевым вопросам, Москва и Вашингтон сохранят базу для взаимодействия.