Байден обвинил Россию в попытках подорвать трансатлантическое единство

По мнению президента США, «угрозы, связанные с Россией, отличаются от угроз, исходящих от Китая. Однако все эти угрозы реальны». При этом он заверил, что не хочет возвращения мира к противостоянию, свойственному для холодной войны. «Мы хотим, чтобы все могли свободно определять собственный путь развития, не сталкиваясь с угрозами применения силы», – отметил Байден.