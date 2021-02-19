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Байден обвинил Россию в попытках подорвать трансатлантическое единство

Ведомости

Россия пытается нарушить единство западных стран, заявил президент США Джо Байден на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Все знают, что Россия стремится ослабить европейский проект и наш союз НАТО, потому что ей проще запугать отдельные страны, чем вести переговоры с объединенным трансатлантическим сообществом», – сказал Байден (цитата по «Интерфакс»).

В связи с этим Европе и Соединенным Штатам важно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. Кроме того, российские хакерские атаки против США, Европы и всего мира стали важным вопросом, связанным с обеспечением коллективной безопасности, подчеркнул он.

По мнению президента США, «угрозы, связанные с Россией, отличаются от угроз, исходящих от Китая. Однако все эти угрозы реальны». При этом он заверил, что не хочет возвращения мира к противостоянию, свойственному для холодной войны. «Мы хотим, чтобы все могли свободно определять собственный путь развития, не сталкиваясь с угрозами применения силы», – отметил Байден.

Ранее он заявил, что, в отличие от своего предшественника Дональда Трампа, не будет сдаваться «перед лицом агрессивных действий России» – вмешательства в президентские выборы, кибератак и отравлений. Он подчеркнул, что американские власти будут более эффективно работать по вопросу России «в коалиции с партнерами-единомышленниками».

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Кремль не приемлет ультимативные высказывания Байдена в адрес России и считает его риторику агрессивной и неконструктивной. При этом Кремль рассчитывает, что, несмотря на большое количество разногласий и разные подходы к ключевым вопросам, Москва и Вашингтон сохранят базу для взаимодействия.

Ранее по теме: Байден пообещал противостоять действиям России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных