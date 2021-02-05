Байден пообещал противостоять действиям России
США заставит Россию заплатить за ее агрессивные действия, заявил президент Соединенных штатов Джо Байден на выступлении в Госдепартаменте.
«Я ясно дал понять президенту Путину в отличие от моего предшественника, что дни, когда США будут сдаваться перед лицом агрессивных действий России — вмешательства в наши выборы, кибератак, отравления своих граждан, — прошли. Мы будем без колебаний заставлять Россию платить и будем защищать жизненные интересы нашего народа», — сказал Байден (цитата по «РИА Новости»).
По словам Байдена, американские власти будут более эффективно работать по вопросу России «в коалиции с партнерами-единомышленниками». Также Байден призвал «немедленно и без условий» освободить основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, которому Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил условный срок на реальный по делу «Ив Роше». Суд решил, что Навальный нарушил условия испытательного срока.
26 января состоялся телефонный разговор Джо Байдена и Владимира Путина. Российский президент поздравил Байдена с вступлением в должность. Стороны обсудили продление ДСНВ, борьбу с коронавирусом и другие вопросы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал разговор Путина и Байдена «рабочим и откровенным».