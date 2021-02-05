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Байден пообещал противостоять действиям России

Ведомости

США заставит Россию заплатить за ее агрессивные действия, заявил президент Соединенных штатов Джо Байден на выступлении в Госдепартаменте.

«Я ясно дал понять президенту Путину в отличие от моего предшественника, что дни, когда США будут сдаваться перед лицом агрессивных действий России — вмешательства в наши выборы, кибератак, отравления своих граждан, — прошли. Мы будем без колебаний заставлять Россию платить и будем защищать жизненные интересы нашего народа», — сказал Байден (цитата по «РИА Новости»). 

По словам Байдена, американские власти будут более эффективно работать по вопросу России «в коалиции с партнерами-единомышленниками». Также Байден призвал «немедленно и без условий» освободить основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, которому Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил условный срок на реальный по делу «Ив Роше». Суд решил, что Навальный нарушил условия испытательного срока.

26 января состоялся телефонный разговор Джо Байдена и Владимира Путина. Российский президент поздравил Байдена с вступлением в должность. Стороны обсудили продление ДСНВ, борьбу с коронавирусом и другие вопросы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал разговор Путина и Байдена «рабочим и откровенным». 

Ранее по теме: В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Байдена

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных