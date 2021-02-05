Байден пообещал противостоять действиям России

«Я ясно дал понять президенту Путину в отличие от моего предшественника, что дни, когда США будут сдаваться перед лицом агрессивных действий России — вмешательства в наши выборы, кибератак, отравления своих граждан, — прошли. Мы будем без колебаний заставлять Россию платить и будем защищать жизненные интересы нашего народа», — сказал Байден (цитата по «РИА Новости»).