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В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Байдена

Ведомости

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена длился дольше 35 минут, был рабочим и откровенным, сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. 

«Разговор был рабочим и откровенным. Байден и Путин встречались в 2011 году в Москве, и они уже тогда договорились говорить достаточно откровенно», — сказал Песков. 

По его словам, инициатива в проведении разговора принадлежит российской стороне. Путин еще раз поздравил Байдена со вступлением в должность, президенты обсудили продление на пять лет Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Песков отметил, что договор будет тот же, какой в свое время подписывали Дмитрий Медведев и Барак Обама. 

Условий для перезагрузки отношений между Россией и США сейчас нет, сказал пресс-секретарь. «Есть важное понимание и согласие о необходимости продлении ДСНВ. Это важное совместное понимание, которое будет реализовано. Но говорить о перезагрузке отношений не приходится в настоящее время. Достаточно того, что президенты вчера, отметив наличие достаточно серьезных разногласий, все-таки подчеркнули необходимость продолжения диалога», — отметил пресс-секретарь. 

Также в ходе разговора Байден затронул тему основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. Путин дал необходимые разъяснения, добавил Песков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных