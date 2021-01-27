В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Байдена

По его словам, инициатива в проведении разговора принадлежит российской стороне. Путин еще раз поздравил Байдена со вступлением в должность, президенты обсудили продление на пять лет Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Песков отметил, что договор будет тот же, какой в свое время подписывали Дмитрий Медведев и Барак Обама.