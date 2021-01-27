В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Байдена
Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена длился дольше 35 минут, был рабочим и откровенным, сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Разговор был рабочим и откровенным. Байден и Путин встречались в 2011 году в Москве, и они уже тогда договорились говорить достаточно откровенно», — сказал Песков.
По его словам, инициатива в проведении разговора принадлежит российской стороне. Путин еще раз поздравил Байдена со вступлением в должность, президенты обсудили продление на пять лет Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Песков отметил, что договор будет тот же, какой в свое время подписывали Дмитрий Медведев и Барак Обама.
Условий для перезагрузки отношений между Россией и США сейчас нет, сказал пресс-секретарь. «Есть важное понимание и согласие о необходимости продлении ДСНВ. Это важное совместное понимание, которое будет реализовано. Но говорить о перезагрузке отношений не приходится в настоящее время. Достаточно того, что президенты вчера, отметив наличие достаточно серьезных разногласий, все-таки подчеркнули необходимость продолжения диалога», — отметил пресс-секретарь.
Также в ходе разговора Байден затронул тему основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. Путин дал необходимые разъяснения, добавил Песков.