Путин провел телефонные переговоры с Байденом
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Об этом говорится на сайте Кремля.
«Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Соединённых Штатов Америки Джозефом Байденом», — сообщили в Кремле.
Путин в ходе разговора поздравил Байдена с началом работы на посту президента. Глава российского государства отметил, что нормализация отношений между Россией и США «отвечала бы интересам обеих стран и – с учётом их особой ответственности за поддержание безопасности и стабильности в мире – всего международного сообщества».
В сообщении Кремля отмечается, что президенты выразили «удовлетворение в связи с осуществлённым сегодня обменом дипломатическими нотами о достижении договорённости по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях».
В ближайшие дни стороны завершат все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование этого международно-правового механизма взаимного ограничения ракетно-ядерных арсеналов, добавили в пресс-службе Кремля.
Кроме того, президенты обсудили борьбу с распространением коронавируса, а также другие вопросы, в том числе в торгово-экономической плоскости.
«В целом беседа лидеров России и США носила деловой и откровенный характер. Условлено о поддержании контактов», — подчеркнули в Кремле.
20 января Байден стал 46-м президентом США. 45-й президент Дональд Трамп покинул Белый дом за несколько часов до инаугурации. Президентские выборы в США прошли 3 ноября 2020 г.