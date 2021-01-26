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Путин провел телефонные переговоры с Байденом

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Об этом говорится на сайте Кремля. 

«Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Соединённых Штатов Америки Джозефом Байденом», — сообщили в Кремле. 

Путин в ходе разговора поздравил Байдена с началом работы на посту президента. Глава российского государства отметил, что нормализация отношений между Россией и США «отвечала бы интересам обеих стран и – с учётом их особой ответственности за поддержание безопасности и стабильности в мире – всего международного сообщества».

В сообщении Кремля отмечается, что президенты выразили «удовлетворение в связи с осуществлённым сегодня обменом дипломатическими нотами о достижении договорённости по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях».

В ближайшие дни стороны завершат все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование этого международно-правового механизма взаимного ограничения ракетно-ядерных арсеналов, добавили в пресс-службе Кремля.

Кроме того, президенты обсудили борьбу с распространением коронавируса, а также другие вопросы, в том числе в торгово-экономической плоскости.

«В целом беседа лидеров России и США носила деловой и откровенный характер. Условлено о поддержании контактов», — подчеркнули в Кремле. 

20 января Байден стал 46-м президентом США. 45-й президент Дональд Трамп покинул Белый дом за несколько часов до инаугурации. Президентские выборы в США прошли 3 ноября 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных