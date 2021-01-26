Путин провел телефонные переговоры с Байденом

Путин в ходе разговора поздравил Байдена с началом работы на посту президента. Глава российского государства отметил, что нормализация отношений между Россией и США «отвечала бы интересам обеих стран и – с учётом их особой ответственности за поддержание безопасности и стабильности в мире – всего международного сообщества».