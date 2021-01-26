Начались российско-американские консультации о продлении СНВ-3

Начались российско-американские консультации о продлении СНВ-3Но других результатов в сфере разоружения может не быть до 2025 года
Официальные представители России и США начали переговоры по вопросу о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, известен также как СНВ-3). Пресс-служба Совета безопасности России сообщила 25 января, что этому была посвящена телефонная беседа секретаря Совета безопасности Николая Патрушева и помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.
Ранее, 21 января, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация нового президента США Джо Байдена предложит Москве продлить СНВ-3 на пять лет. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 22 января сказал, что в Кремле приветствуют такое предложение. 22 января агентство AP сообщило, что Салливан должен передать предложения о продлении СНВ-3 на пять лет российскому послу в Вашингтоне Анатолию Антонову.