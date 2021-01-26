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Начались российско-американские консультации о продлении СНВ-3

Но других результатов в сфере разоружения может не быть до 2025 года
Алексей Никольский
Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу в 2011 г. (подписан в 2010 г.) и истекает 5 февраля 2021 г., но может быть продлен на пять лет /Пресс-служба правительства России

Официальные представители России и США начали переговоры по вопросу о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, известен также как СНВ-3). Пресс-служба Совета безопасности России сообщила 25 января, что этому была посвящена телефонная беседа секретаря Совета безопасности Николая Патрушева и помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

Ранее, 21 января, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация нового президента США Джо Байдена предложит Москве продлить СНВ-3 на пять лет. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 22 января сказал, что в Кремле приветствуют такое предложение. 22 января агентство AP сообщило, что Салливан должен передать предложения о продлении СНВ-3 на пять лет российскому послу в Вашингтоне Анатолию Антонову.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных