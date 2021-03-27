Путин поздравил российских фигуристок с победой на чемпионате мира

«Вы продемонстрировали талант и высокий уровень подготовки, достойно выполнили сложные и красивые программы. Уверен, этот успех, в основе которого многолетние тренировки и труд ваших наставников, станет ещё одной триумфальной страницей в летописи отечественного спорта, прочным заделом на пути к предстоящим Олимпийским играм», — говорится в поздравлении.