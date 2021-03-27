Путин поздравил российских фигуристок с победой на чемпионате мира
Победа российских фигуристок, сумевших впервые в истории занять весь подиум на чемпионате мира в Стокгольме, станет «триумфальной страницей в летописи отечественного спорта», заявил президент России Владимир Путин в своей поздравительной телеграмме.
«Вы продемонстрировали талант и высокий уровень подготовки, достойно выполнили сложные и красивые программы. Уверен, этот успех, в основе которого многолетние тренировки и труд ваших наставников, станет ещё одной триумфальной страницей в летописи отечественного спорта, прочным заделом на пути к предстоящим Олимпийским играм», — говорится в поздравлении.
Российский президент также назвал победу Анны Щербаковой на ЧМ отличным подарком к ее дню рождения. Завтра ей исполняется 17 лет.
Вице-чемпионкой ЧМ стала Елизавета Туктамышева, а третье место заняла Александра Трусова. В беседе с журналистами Щербакова рассказала, что не всем довольна в своем прокате, добавив, что «боролась до последнего за каждый элемент».