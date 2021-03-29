Представители духовенства раскритиковали повышение цен на парковки в Москве

В феврале прошлого года столичный дептранс постановил, что в Москве будет 1350 платных улиц. Это более трети всех дорог в старых границах Москвы (всего их около 3600). Речь шла о появлении платных парковок на 80 улицах, в частности, в районах Беговой, Внуково, Таганский, Басманный, Головинский, Даниловский, Люблино, Марьина Роща, Митино, Нагатино-Садовники, Новогиреево, Рязанский, Южнопортовый, Соколиная Гора, Северное и Южное Тушино. Больше всего новых платных появится в Таганском районе – 26 улиц. При этом отмечалось, что на треть увеличится количество улиц, где будет действовать самый дорогой тариф «повышенный круглосуточный» (380 руб. за час парковки с 8.00 до 21.00, ночью – 200 руб.).