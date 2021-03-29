Представители духовенства раскритиковали повышение цен на парковки в Москве
Представители духовенства раскритиковали увеличение стоимости парковочных мест с 5 апреля в центре столицы, вместо 200 руб. прихожане будут должны платить 380 руб. за час, сообщает «Коммерсантъ».
Как отмечает издание, на новую тарифную политику жалуются православные, мусульмане и евреи. «Нужно сделать все, чтобы все слои населения могли посетить службу в храме»,— заявил ранее настоятель храма Сергия Радонежского на Ходынке отец Василий Биксей, отметив, что обычная служба в среднем длится часа полтора, а значит, платная парковка обойдется более, чем в 380 руб. По словам других священнослужителей, машины прихожан паркуются и на четыре-пять часов.
Повышение цен на парковки затронет, в частности, храм святых бессребреников Космы и Дамиана на углу Старосадского переулка, храм Александра Невского на Патриарших прудах — в Благовещенском переулке, храм Воскресения Словущего — в Филипповском переулке, Никольскую церковь и др.
В феврале прошлого года столичный дептранс постановил, что в Москве будет 1350 платных улиц. Это более трети всех дорог в старых границах Москвы (всего их около 3600). Речь шла о появлении платных парковок на 80 улицах, в частности, в районах Беговой, Внуково, Таганский, Басманный, Головинский, Даниловский, Люблино, Марьина Роща, Митино, Нагатино-Садовники, Новогиреево, Рязанский, Южнопортовый, Соколиная Гора, Северное и Южное Тушино. Больше всего новых платных появится в Таганском районе – 26 улиц. При этом отмечалось, что на треть увеличится количество улиц, где будет действовать самый дорогой тариф «повышенный круглосуточный» (380 руб. за час парковки с 8.00 до 21.00, ночью – 200 руб.).