Парковка в Москве снова подорожает
На 80 улицах парковки станут платными. Они появятся в районах Беговой, Внуково, Таганский, Басманный, Головинский, Даниловский, Люблино, Марьина Роща, Митино, Нагатино-Садовники, Новогиреево, Рязанский, Южнопортовый, Соколиная Гора, Северное и Южное Тушино. Больше всего новых платных появится в Таганском районе – 26 улиц. Везде места будут стоить 40 руб. за час. «Это улицы, где местным жителям не хватает мест для парковки, где находятся точки притяжения автомобилистов из других районов и городов: торговые и культурные центры, станции метро, привокзальные площади и транспортно-пересадочные узлы» – такое объяснение приводится на сайте parking.mos.ru.
В целом в городе будет 1350 платных улиц, следует из приказа столичного департамента транспорта. Это более трети всех дорог в старых границах Москвы (всего их около 3600).
Самые дорогие улицы
На треть увеличится количество улиц, где будет действовать самый дорогой тариф «повышенный круглосуточный» (380 руб. за час парковки с 8.00 до 21.00, ночью – 200 руб.). Сейчас такой тариф действует на 237 улицах, а с 17 февраля будет на 330. Ощутимее всего «подорожал» район Якиманка: там появятся 24 «дорогие» улицы, сейчас на них машину можно оставить за 150 руб. за час. Всего в этом районе на сегодняшний день пять улиц, где стоимость парковки составляет 380 руб. за час.
14 «дорогих» улиц появится в районе Арбат. Причем на шести из них сегодня действует тариф 60 руб.: например, это Шубинский переулок, Смоленская набережная, Смоленская улица и др.
До 380 руб. подорожает парковка еще почти на 60 улицах, где сейчас дифференцированные тарифы (50 руб. первый час, затем – 150 руб. за час, а ночью – 60 руб.). В этот список попали Большая Татарская улица, Денежный и Плотников переулки, Садовничий проезд, Сытинский тупик, улицы Спиридоновка, Житная, Большая Полянка и т. д. На других улицах, где будет введен повышенный тариф, сейчас парковка стоит 200 руб. за час. На всех улицах, где стоимость увеличится до 380 руб., бесплатная парковка по воскресеньям отменяется. Она станет бесплатной только в праздничные дни.
Что изменится в других районах
В целом в городе сильно сократится количество дешевых мест. Например, если сейчас за 40 руб. за час машину можно оставить на 264 улицах, то с 17 февраля – лишь на 193. Из них на 80 улицах плата вводится впервые, в том числе на девяти улицах за пределами МКАД (во Внукове и Митине).
Некоторые улицы, где сейчас машину можно оставить за 40 руб., подорожают в несколько раз. Например, в Банном и Ботаническом переулках, Резервном проезде, Можайском переулке, на Малой Грузинской улице вместо нынешних 40 руб. придется заплатить 50 руб. в первые полчаса, а дальше – 150 руб. за час.
Вдвое департамент транспорта сократил количество улиц, где можно припарковаться за 60 руб. за час. Сейчас их 412, останется 211. Причем на половине из этих улиц тариф увеличится: сейчас парковка там стоит 40 руб. Больше всего в городе станет улиц с дифференцированным тарифом (50 руб. полчаса, затем – 150 руб. за час). Сегодня их 223, станет 535. Сильнее всего подорожают машино-места от Садового кольца до ТТК.
Не изменилось количество улиц, где тариф – 100 руб. за час, – их 36. Число улиц, где парковка стоит 200 и 80 руб. за час, уменьшится с 44 до 27 и с 43 до 18 соответственно.
В поисках свободных мест
«Принцип, по которому происходит точечное расширение платной парковки и изменение действующих тарифов, в том, чтобы дать приоритет при парковке местным жителям», – комментирует изменение цен представитель департамента транспорта Москвы. По его словам, основанием для точечного пересмотра тарифов для них является увеличение загруженности парковочных мест свыше 85%.
«Департамент транспорта должен установить рыночные механизмы определения цены за парковку, а не с потолка брать цифры», – считает сооснователь фонда «Городские проекты» Максим Кац. По его мнению, цена должна определяться динамически – в соответствии со спросом. «По каждой конкретной улице, а не по зонам нужно смотреть загруженность парковочных мест: если загруженность высокая, надо цену повышать, если низкая – понижать. И раз в неделю менять цену до тех пор, пока 20% мест не будет свободно. Цель платной парковки – дать возможность спокойно припарковаться, а не создавать в городе пробки, кружа в поисках свободного места, – считает Кац. – Цены, которые устанавливает департамент, только злят людей: почему там 40, а тут бесплатно? В итоге там, где бесплатно, все захламляется, а где платно – все свободно». На вопрос, как формируется стоимость парковки в Москве, представитель департамента отказался отвечать.
Управление парковками – это часть общей стратегии по повышению эффективности транспортной системы. Это снижает паразитный трафик в центре, увеличивает транзитную способность и позволяет легче двигаться коммерческому транспорту, говорит профессор МАДИ Султан Жанказиев (институт участвовал в исследованиях на эту тему). По его словам, это уже позволило решить несколько важных задач: снизить паразитный трафик в центре города, ликвидировать стихийные парковки. Правда, средняя скорость движения и среднее время поездки принципиально не увеличились, отмечает Жанказиев. Но есть другой эффект. Если в 2015 г. при количестве 500 000 автомобилей Москва была критически загружена, то в 2018 г. при количестве 820 000 машин Москва двигалась легко.
Где парковка в Москве подорожает до 380 руб./час
Район Арбат
Нижний Кисловский переулок (исключая четную сторону от пересечения с Калашным переулком до пересечения с Большим Кисловским переулком)
Денежный переулок (от пересечения с улицей Арбат до пересечения с переулком Сивцев Вражек и нечетная сторона от пересечения с переулком Сивцев Вражек до пересечения с Глазовским переулком)
Плотников переулок (от пересечения с улицей Арбат до пересечения с переулком Сивцев Вражек)
1-й Смоленский переулок
Шубинский переулок
Смоленская набережная
Смоленская улица (четная сторона улицы и четная сторона южного проезда улицы)
1-й Николощеповский переулок
2-й Николощеповский переулок
Улица Новый Арбат
Карманицкий переулок
Малый Каковинский переулок
Переулок Каменная Слобода
Басманный район
Банковский переулок
Армянский переулок
Архангельский переулок
Девяткин переулок
Кривоколенный переулок
Сверчков переулок
Потаповский переулок
Петроверигский переулок
Малый Златоустинский переулок
Замоскворечье
Кадашевская набережная (четная сторона от пересечения с улицей Большая Ордынка до пересечения с Пятницкой улицей)
Большой Овчинниковский переулок
Средний Овчинниковский переулок
Озерковский переулок
Большая Татарская улица
Руновский переулок
Новокузнецкая улица
Садовнический проезд
Улица Коровий Вал (нечетная сторона от пересечения с 1-м Добрынинским переулком до пересечения с Серпуховской площадью)
Красносельский район
Фуркасовский переулок (нечетная сторона от пересечения с Мясницкой улицей до пересечения с улицей Малая Лубянка, четная сторона от пересечения с Мясницкой улицей до дома 1 по Мясницкой улице)
Мещанский район
Печатников переулок
Пресненский район
Новинский бульвар (нечетная сторона от пересечения с Большим Девятинским переулком до пересечения с Кудринской площадью)
Калашный переулок
Малый Кисловский переулок
Нижний Кисловский переулок (четная сторона от пересечения с Калашным переулком до пересечения с Большим Кисловским переулком)
Средний Кисловский переулок
Вспольный переулок
Улица Спиридоновка
Малая Никитская улица
Дружинниковская улица
Сытинский переулок (нечетная сторона)
Сытинский тупик
Таганский район
Китайгородский проезд (нечетная сторона)
Тверской район
Малый Гнездниковский переулок (от пересечения с Большим Гнездниковским переулком до пересечения с Шведским тупиком)
Китайгородский проезд (четная сторона)
Дегтярный переулок
Старопименовский переулок
Воротниковский переулок
1-я Миусская улица
2-я Миусская улица
Миусская площадь
Миусский переулок
Мамоновский переулок
Малый Палашевский переулок
Сытинский переулок (четная сторона)
Хамовники
Улица Ленивка
Лебяжий переулок
Курсовой переулок
Бутиковский переулок
Молочный переулок
Пречистенская набережная (от пересечения с Соймоновским проездом до пересечения с Фрунзенской набережной)
Денежный переулок (от пересечения с Большим Левшинским переулком до пересечения с Глазовским переулком и четная сторона от пересечения с Глазовским переулком до пересечения с переулком Сивцев Вражек)
Плотников переулок (от пересечения с переулком Сивцев Вражек до пересечения с Большим Могильцевским переулком)
Большой Могильцевский переулок
Малый Могильцевский переулок
2-й Обыденский переулок
Смоленская улица (нечетная сторона улицы и нечетная сторона южного проезда улицы)
Якиманка
Улица Малая Полянка
Улица Малая Якиманка
1-й Хвостов переулок
2-й Хвостов переулок
2-й Полянский переулок
Старомонетный переулок
Улица Большая Якиманка
Полянский переулок
Кадашевская набережная (исключая четную сторону от пересечения с улицей Большая Ордынка до пересечения с Пятницкой улицей)
1-й Спасоналивковский переулок
2-й Спасоналивковский переулок
Казанский переулок
Улица Большая Полянка
Житная улица
Улица Коровий Вал (исключая нечетную сторону от пересечения с 1-м Добрынинским переулком до пересечения с Серпуховской площадью)
Болотная набережная
Болотная площадь
Болотная улица
Якиманская набережная
1-й Голутвинский переулок
3-й Голутвинский переулок
4-й Голутвинский переулок
Мароновский переулок
Улица Крымский Вал
На каких улицах Москвы введут платную парковку
Таганский район
Проектируемый проезд N 1808
Гончарная набережная (исключая дом 9/16, строение 1, дом 9/16, строение 3, дом 9/16, строение 5)
1-я Дубровская улица (исключая участок от пересечения с улицей Мельникова до пересечения с Шарикоподшипниковской улицей и участок четной стороны улицы от пересечения с площадью Крестьянская Застава до пересечения с улицей Мельникова)
2-я Дубровская улица
Большая Калитниковская улица
Большой Калитниковский проезд
Большой Симоновский переулок
Брошевский переулок
Ведерников переулок
Воловья улица
Иерусалимская улица
Иерусалимский проезд
Качалинская улица
Ковров переулок
Малая Калитниковская улица
Международная улица (от пересечения со Средним Международным переулком до пересечения с Рабочей улицей)
Моревский проезд
Нижегородский переулок
Новорогожская улица
Проектируемый проезд N 1943
Сибирский проезд
Сосинская улица (от пересечения с Волгоградским проспектом до пересечения с улицей Мельникова)
Средняя Калитниковская улица (от пересечения с Нижегородским переулком до пересечения со Скотопрогонной улицей)
Стройковская улица
улица Мельникова (четная сторона от пересечения с 1-й Дубровской улицей до пересечения с Волгоградским проспектом)
улица Талалихина (от пересечения с Абельмановской улицей до южной границы домовладения N 39 по улице Талалихина, исключая дом 2/1, корпус 1, дом 2/1, корпус 4, дом 2/1, корпус 5, дом 2/1, корпус 6, дом 2/1 строение 7, дом 2/1 строение 8, дом 2/1 строение 13)
Чесменская улица
Южнопортовый район
улица Симоновский Вал (нечетная сторона)
Басманный район
Семеновская набережная
улица Госпитальный Вал (нечетная сторона)
Беговой район
2-й Боткинский проезд (от пересечения с 1-м Боткинским проездом до пересечения с улицей Бориса Петровского)
Проектируемый проезд N 1087 (четная сторона от пересечения с улицей Поликарпова до дома 23А по улице Поликарпова)
улица Бориса Петровского (от пересечения с Проектируемым проездом N 1087 до пересечения со 2-м Боткинским проездом)
улица Маршала Шапошникова (нечетная сторона)
улица Поликарпова (четная сторона от пересечения с Беговым проездом до пересечения с Проектируемым проездом N 1087)
Головинский район
Конаковский проезд (от пересечения с Пулковской улицей до тупика Конаковского проезда в сторону уменьшения нумерации домов)
Даниловский район
2-й Кожуховский проезд
Зиловский бульвар
Проектируемый проезд N 1221
Проектируемый проезд N 4965
Проектируемый проезд N 7024
проспект Лихачева
улица Архитектора Леонидова
улица Братьев Рябушинских
улица Лисицкого
улица Мустая Карима
улица Тюфелева Роща
Люблино
улица Перерва (от пересечения с улицей Верхние Поля до пересечения с аллеей Кремлевских Курсантов)
Марьина Роща
7-й проезд Марьиной Рощи
8-й проезд Марьиной Рощи
17-й проезд Марьиной Рощи
Шереметьевская улица (от пересечения с 8-м проездом Марьиной Рощи до пересечения с 15-м проездом Марьиной Рощи)
Нагатино-Садовники
Проектируемый проезд N 6443
Проектируемый проезд N 6444
Проектируемый проезд N 6445
Новогиреево
2-й проспект Новогиреева (от пересечения с Напольным проездом до пересечения с Зеленым проспектом)
3-й проспект Новогиреева (от пересечения с Зеленым проспектом до пересечения с улицей Алексея Дикого)
5-й проспект Новогиреева (от пересечения с Саперным проездом до пересечения с улицей Алексея Дикого)
Новогиреевская улица, дом 44/28
Саперный проезд
Рязанский район
Зеленодольская улица, дом 12
Луховицкая улица, дом 1/55
Северное Тушино
Проектируемый проезд N 5492
Соколиная гора
9-я улица Соколиной горы (от пересечения с улицей Бориса Жигуленкова до пересечения с Окружным проездом)
10-я улица Соколиной горы (от пересечения с улицей Бориса Жигуленкова до пересечения с 2-м Вольным переулком)
Измайловское шоссе (от пересечения с улицей Измайловский Вал до пересечения с Окружным проездом)
проспект Буденного (четная сторона от пересечения со 8-й улицей Соколиной горы до пересечения с шоссе Энтузиастов и нечетная сторона за исключением дома 21 по проспекту Буденного)
улица Бориса Жигуленкова
Южное Тушино
Туристская улица, дом 6, корпус 1, 2, 3, 4
Внуково
1-я Рейсовая улица (от пересечения с Центральной улицей до пересечения с Насосной улицей)
2-я Рейсовая улица
3-я Рейсовая улица (от пересечения с Центральной улицей до пересечения с Вокзальной площадью)
Аэрофлотская улица (от пересечения с Центральной улицей до пересечения с Большой Внуковской улицей)
Большая Внуковская улица
Внуковское шоссе (от пересечения с Луговой улицей до железной дороги по Киевскому направлению)
Советская улица
Митино
Дубравная улица (от дома 38 по Дубравной улице до дома 40 корпус 1 по Митинской улице и от дома 35 по Дубравной улице до дома 38 по Митинской улице)
Митинская улица (от дома 27 до дома 31 по Митинской улице и от дома 36 до дома 40 по Митинской улице)