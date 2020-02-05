Парковка в Москве снова подорожает

«Департамент транспорта должен установить рыночные механизмы определения цены за парковку, а не с потолка брать цифры», – считает сооснователь фонда «Городские проекты» Максим Кац. По его мнению, цена должна определяться динамически – в соответствии со спросом. «По каждой конкретной улице, а не по зонам нужно смотреть загруженность парковочных мест: если загруженность высокая, надо цену повышать, если низкая – понижать. И раз в неделю менять цену до тех пор, пока 20% мест не будет свободно. Цель платной парковки – дать возможность спокойно припарковаться, а не создавать в городе пробки, кружа в поисках свободного места, – считает Кац. – Цены, которые устанавливает департамент, только злят людей: почему там 40, а тут бесплатно? В итоге там, где бесплатно, все захламляется, а где платно – все свободно». На вопрос, как формируется стоимость парковки в Москве, представитель департамента отказался отвечать.