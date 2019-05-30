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Москвичи назвали главной проблемой города платную парковку

Почти четверть москвичей (24%) считают основной проблемой столицы высокие цены на парковку и штрафы за неправильную парковку, следует из данных опроса «Левада-центра». Не менее 62% опрошенных негативно относятся к планам властей повысить цену за парковку. Еще 15% респондентов отметили проблемы с пробками и гастарбайтерами. Проблема «плохих дорог» и необходимость их ремонта волнует 14% опрошенных. Замыкает топ-5 проблем Москвы здравоохранение, состоянием которого обеспокоены 14% москвичей.

Жителей столицы также волнуют высокие цены на продукты, озеленение и благоустройство общественного пространства (12%), низкие пенсии, зарплаты и безработица (11%), грязь на улицах (10%), плохая экология (10%) и проблемы системы образования, в частности нехватка мест в детских садах и школах (8%).

Проблемами в сфере ЖКХ озабочены 7% опрошенных, еще 7% москвичей обеспокоены перенаселением и расширением столицы. Около 6% респондентов главной проблемой города считают коррупцию и бюрократию, столько же опрошенных проголосовали за проблему вывоза и сортировки мусора.

Согласно данным опроса «Левада-центра», 74% респондентов положительно оценили программу реновации и переселение жителей в новые дома.

Опрос проводился 20–29 апреля среди 505 москвичей в возрасте старше 18 лет. Статистическая погрешность данных опроса не превышает 6,6%.

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