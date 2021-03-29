ФСБ задержала продававшую поддельные справки о COVID-19 группировку
В Новосибирской области сотрудники погрануправления ФСБ задержали группу лиц, подделывавшую медицинские документы для въезда в Россию, включая справки о результатах тестов на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Пресечена деятельность группы лиц, специализировавшейся на изготовлении и сбыте подложных медицинских документов для их дальнейшего использования иностранными гражданами в качестве оснований для въезда на территорию России», — пояснили агентству в ФСБ. Там подчеркнули, что задержанные изготовляли поддельные документы для обхода мигрантами санитарных ограничений на фоне пандемии коронавируса.
В частности, у них изъяли свыше 1 тыс. бланков справок ПЦР, 400 заполненных справок-приглашений, а также средства в рублях и иностранной валюте на общую сумму более 3 млн руб. Против задержанных возбуждены уголовные дела по ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).