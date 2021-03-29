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ФСБ задержала продававшую поддельные справки о COVID-19 группировку

Ведомости

В Новосибирской области сотрудники погрануправления ФСБ задержали группу лиц, подделывавшую медицинские документы для въезда в Россию, включая справки о результатах тестов на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Пресечена деятельность группы лиц, специализировавшейся на изготовлении и сбыте подложных медицинских документов для их дальнейшего использования иностранными гражданами в качестве оснований для въезда на территорию России», — пояснили агентству в ФСБ. Там подчеркнули, что задержанные изготовляли поддельные документы для обхода мигрантами санитарных ограничений на фоне пандемии коронавируса.

В частности, у них изъяли свыше 1 тыс. бланков справок ПЦР, 400 заполненных справок-приглашений, а также средства в рублях и иностранной валюте на общую сумму более 3 млн руб. Против задержанных возбуждены уголовные дела по ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных