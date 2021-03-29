ФСБ задержала продававшую поддельные справки о COVID-19 группировку

«Пресечена деятельность группы лиц, специализировавшейся на изготовлении и сбыте подложных медицинских документов для их дальнейшего использования иностранными гражданами в качестве оснований для въезда на территорию России», — пояснили агентству в ФСБ. Там подчеркнули, что задержанные изготовляли поддельные документы для обхода мигрантами санитарных ограничений на фоне пандемии коронавируса.