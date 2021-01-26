Руководство поликлиники при МВД заподозрили в подделке справок об инвалидности

Начальник петербургской ведомственной поликлиники, обслуживающей сотрудников МВД, МЧС и Росгвардии, два его заместителя и трое гражданских лиц задержаны по подозрению в изготовлении и выдаче фальшивых справок об инвалидности, позволяющих получать льготы и страховые выплаты. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.