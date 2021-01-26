Руководство поликлиники при МВД заподозрили в подделке справок об инвалидности
Начальник петербургской ведомственной поликлиники, обслуживающей сотрудников МВД, МЧС и Росгвардии, два его заместителя и трое гражданских лиц задержаны по подозрению в изготовлении и выдаче фальшивых справок об инвалидности, позволяющих получать льготы и страховые выплаты. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
«По оперативным данным, руководитель поликлиники и двое его заместителей на протяжении не менее 2 лет за денежное вознаграждение предоставляли справки об инвалидности, якобы полученной в ходе службы, сотрудникам ведомств, обслуживающихся в данном медучреждении и собиравшихся на пенсию», — рассказали в МВД.
В ведомстве заявили, что данные справки позволяли пенсионерам получать страховые выплаты в 1 млн руб. При этом за изготовление документа подозреваемые брали порядка 200 тыс. руб.
Что касается трех причастных к преступной схеме гражданских лиц, то они, по данным МВД, являются пенсионерами и экс-сотрудниками правоохранительных органов. В их задачу входил поиск желающих получить страховые выплаты по инвалидности.
В ведомстве уточнили, что, по предварительным оценкам, подозреваемые имеют отношение по меньшей мере к 100 противоправным эпизодам. Дома у подозреваемых были проведены обыски. Помимо предметов и техники, необходимых для изготовления поддельных справок, сотрудники правоохранительных органов изъяли порядка 4 млн руб. наличными в долларах и евро.
Против всех шестерых фигурантов, а также неустановленных лиц, возбуждено дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору или в особо крупном размере). Следствие продолжает выяснять, кто еще причастен к данному преступлению.