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Руководство поликлиники при МВД заподозрили в подделке справок об инвалидности

Ведомости

Начальник петербургской ведомственной поликлиники, обслуживающей сотрудников МВД, МЧС и Росгвардии, два его заместителя и трое гражданских лиц задержаны по подозрению в изготовлении и выдаче фальшивых справок об инвалидности, позволяющих получать льготы и страховые выплаты. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«По оперативным данным, руководитель поликлиники и двое его заместителей на протяжении не менее 2 лет за денежное вознаграждение предоставляли справки об инвалидности, якобы полученной в ходе службы, сотрудникам ведомств, обслуживающихся в данном медучреждении и собиравшихся на пенсию», — рассказали в МВД.

В ведомстве заявили, что данные справки позволяли пенсионерам получать страховые выплаты в 1 млн руб. При этом за изготовление документа подозреваемые брали порядка 200 тыс. руб.

Что касается трех причастных к преступной схеме гражданских лиц, то они, по данным МВД, являются пенсионерами и экс-сотрудниками правоохранительных органов. В их задачу входил поиск желающих получить страховые выплаты по инвалидности. 

В ведомстве уточнили, что, по предварительным оценкам, подозреваемые имеют отношение по меньшей мере к 100 противоправным эпизодам. Дома у подозреваемых были проведены обыски. Помимо предметов и техники, необходимых для изготовления поддельных справок, сотрудники правоохранительных органов изъяли порядка 4 млн руб. наличными в долларах и евро. 

Против всех шестерых фигурантов, а также неустановленных лиц, возбуждено дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору или в особо крупном размере). Следствие продолжает выяснять, кто еще причастен к данному преступлению.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных