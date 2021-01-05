ФССП оценила долги осужденных взяточников по штрафам в 31 млрд рублей
Осужденные за коррупцию россияне накопили штрафов на сумму более 31 млрд руб. в 2020 г., средняя сумма долга по штрафу составляет около 5 млн руб., сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
В январе-ноябре 2020 г. на исполнении у приставов находилось более 8500 производств по взысканию штрафов за преступления коррупционной направленности на сумму 34,5 млрд руб. «На 1 декабря остаток исполнительных производств (составил) 6395, сумма – 31,1 млрд рублей», – говорится в сообщении. В розыск объявлены 608 осужденных за коррупцию россиян, задолжавших 1,5 млрд руб.
Кратные размеру взяток штрафы были введены в российский Уголовный кодекс в 2011 г. Они могут достигать стократного размера от суммы взятки, но не более 500 млн руб. с одного человека.
Ранее Генеральная прокуратура выявила регионы с наибольшим и наименьшим уровнем коррупции по итогам 2019 г. Самыми коррупционными регионами стали Мордовия, Чувашия, Камчатка, Архангельская, Брянская, Магаданская, Новгородская, Оренбургская, Саратовская и Тюменская области. Наименьший уровень коррупции ведомство зафиксировало в Ингушетии, Хакасии, Алтайском крае, Вологодской, Московской, Мурманской и Пензенской областях, а также в Санкт-Петербурге, Севастополе и Ямало-Ненецком автономном округе.