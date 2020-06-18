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Генпрокуратура назвала регионы с наибольшим и наименьшим уровнем коррупции

Ведомости

Генеральная прокуратура выявила регионы с наибольшим и наименьшим уровнем коррупции, пишет «РИА Новости» со ссылкой на доклад генерального прокурора Игоря Краснова. В целом по стране уровень коррупционной преступности в 2019 г. составил 21,1 правонарушения на 100 000 жителей, годом ранее он был 20,8, говорится в докладе.

Самыми коррупционными регионами, по данным Генпрокуратуры, в прошлом году стали Мордовия, Чувашия, Камчатка, Архангельская, Брянская, Магаданская, Новгородская, Оренбургская, Саратовская и Тюменская области. В этих регионах коэффициент коррупционной преступности варьировался от 29,68 до 26,31 правонарушений на 100 000 населения.

Наименьший уровень коррупции ведомство зафиксировало в Ингушетии, Хакасии, Алтайском крае, Вологодской, Московской, Мурманской и Пензенской областях, а также в Санкт-Петербурге, Севастополе и Ямало-Ненецком автономном округе. Коэффициент преступности в этих субъектах составил от 6,41 до 9,94 правонарушений на 100 000 жителей.

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В докладе Краснова отмечается, что наиболее подверженными коррупции остались освоение бюджетных средств, управление имуществом, организация торгов, правоохранительная и контрольно-ревизионная деятельность и жилищно-коммунальное хозяйство.

Днем ранее, выступая в Совете Федерации, генпрокурор сообщил, что в России второй год подряд растет выявляемая коррупция. В 2019 г. было зарегистрировано 31 000 коррупционных преступлений, рассказал Краснов. Особенно выросло число преступлений, связанных с «откатами» при закупках (на 74%) и с взятками (на 11%), а также совершенных организованными группами (на 17%), уточнил генпрокурор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных