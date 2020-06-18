Генпрокуратура назвала регионы с наибольшим и наименьшим уровнем коррупции

Днем ранее, выступая в Совете Федерации, генпрокурор сообщил, что в России второй год подряд растет выявляемая коррупция. В 2019 г. было зарегистрировано 31 000 коррупционных преступлений, рассказал Краснов. Особенно выросло число преступлений, связанных с «откатами» при закупках (на 74%) и с взятками (на 11%), а также совершенных организованными группами (на 17%), уточнил генпрокурор.