Генпрокуратура назвала регионы с наибольшим и наименьшим уровнем коррупции
Генеральная прокуратура выявила регионы с наибольшим и наименьшим уровнем коррупции, пишет «РИА Новости» со ссылкой на доклад генерального прокурора Игоря Краснова. В целом по стране уровень коррупционной преступности в 2019 г. составил 21,1 правонарушения на 100 000 жителей, годом ранее он был 20,8, говорится в докладе.
Самыми коррупционными регионами, по данным Генпрокуратуры, в прошлом году стали Мордовия, Чувашия, Камчатка, Архангельская, Брянская, Магаданская, Новгородская, Оренбургская, Саратовская и Тюменская области. В этих регионах коэффициент коррупционной преступности варьировался от 29,68 до 26,31 правонарушений на 100 000 населения.
Наименьший уровень коррупции ведомство зафиксировало в Ингушетии, Хакасии, Алтайском крае, Вологодской, Московской, Мурманской и Пензенской областях, а также в Санкт-Петербурге, Севастополе и Ямало-Ненецком автономном округе. Коэффициент преступности в этих субъектах составил от 6,41 до 9,94 правонарушений на 100 000 жителей.
В докладе Краснова отмечается, что наиболее подверженными коррупции остались освоение бюджетных средств, управление имуществом, организация торгов, правоохранительная и контрольно-ревизионная деятельность и жилищно-коммунальное хозяйство.
Днем ранее, выступая в Совете Федерации, генпрокурор сообщил, что в России второй год подряд растет выявляемая коррупция. В 2019 г. было зарегистрировано 31 000 коррупционных преступлений, рассказал Краснов. Особенно выросло число преступлений, связанных с «откатами» при закупках (на 74%) и с взятками (на 11%), а также совершенных организованными группами (на 17%), уточнил генпрокурор.