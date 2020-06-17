Генпрокурор рассказал о давлении правоохранителей на бизнес

В 2019 г. правоохранительные органы незаконно возбудили 190 дел в отношении предпринимателей, заявил генпрокурор Игорь Краснов на заседании Совета Федерации. Во время своего первого доклада Совфеду он отметил, что проблема давления на бизнес в России остается актуальной, что дает основания не ослаблять надзор. Самочувствие бизнеса, по словам генпрокурора, пока что нельзя назвать удовлетворительным.