Генпрокурор рассказал о давлении правоохранителей на бизнес

Генпрокурор рассказал о давлении правоохранителей на бизнесКаждый двадцатый арест предпринимателей незаконен, сказал Краснов
В 2019 г. правоохранительные органы незаконно возбудили 190 дел в отношении предпринимателей, заявил генпрокурор Игорь Краснов на заседании Совета Федерации. Во время своего первого доклада Совфеду он отметил, что проблема давления на бизнес в России остается актуальной, что дает основания не ослаблять надзор. Самочувствие бизнеса, по словам генпрокурора, пока что нельзя назвать удовлетворительным.
Прокуроры и следовательные органы установили, что 5% решений об уголовном преследовании и заключении предпринимателей под стражу принималось незаконно. Краснов предупредил о риске роста незаконно возбужденных уголовных дел во время распространения коронавируса. В кризис растет число неисполнений обязательств по гражданско-правовым сделкам, соответственно, растет число «желающих решить эти проблемы в обход судебных процедур» (цитата по «РИА Новости»).
Нарушения в сфере защиты бизнеса, по словам Краснова, вызваны ненадлежащим нормотворчеством – как на уровне местного самоуправления, так и со стороны органов власти. Прокуроры за 2019 г. направили свыше 30 000 протестов, также они предотвратили принятие актов, создающих предпосылки для нарушений.
В мае уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов представил доклад об уровне доверия бизнеса к правоохранительным органам, исследование содержало в себе данные опроса службы спецсвязи и информации ФСО («Ведомости» ознакомились с данными опроса). 74,3% экспертов юридической сферы и бизнесменов, подвергавшихся преследованию, заявили, что ведение бизнеса в России небезопасно. Уровень недоверия к правоохранительным органам повысился до 70,3% (на 25,3 п. п. с 2017 г.).