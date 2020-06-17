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Генпрокурор рассказал о давлении правоохранителей на бизнес

Каждый двадцатый арест предпринимателей незаконен, сказал Краснов
Юрий Литвиненко
Андрей Епихин / ТАСС

В 2019 г. правоохранительные органы незаконно возбудили 190 дел в отношении предпринимателей, заявил генпрокурор Игорь Краснов на заседании Совета Федерации. Во время своего первого доклада Совфеду он отметил, что проблема давления на бизнес в России остается актуальной, что дает основания не ослаблять надзор. Самочувствие бизнеса, по словам генпрокурора, пока что нельзя назвать удовлетворительным.

Прокуроры и следовательные органы установили, что 5% решений об уголовном преследовании и заключении предпринимателей под стражу принималось незаконно. Краснов предупредил о риске роста незаконно возбужденных уголовных дел во время распространения коронавируса. В кризис растет число неисполнений обязательств по гражданско-правовым сделкам, соответственно, растет число «желающих решить эти проблемы в обход судебных процедур» (цитата по «РИА Новости»).

Нарушения в сфере защиты бизнеса, по словам Краснова, вызваны ненадлежащим нормотворчеством – как на уровне местного самоуправления, так и со стороны органов власти. Прокуроры за 2019 г. направили свыше 30 000 протестов, также они предотвратили принятие актов, создающих предпосылки для нарушений.

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В мае уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов представил доклад об уровне доверия бизнеса к правоохранительным органам, исследование содержало в себе данные опроса службы спецсвязи и информации ФСО («Ведомости» ознакомились с данными опроса). 74,3% экспертов юридической сферы и бизнесменов, подвергавшихся преследованию, заявили, что ведение бизнеса в России небезопасно. Уровень недоверия к правоохранительным органам повысился до 70,3% (на 25,3 п. п. с 2017 г.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных