«Коммерсантъ» узнал о сокращениях в аппарате Генпрокурора
Президент России Владимир Путин по предложению генпрокурора Игоря Краснова сократил число его заместителей с 13 до 10, сообщил «Коммерсантъ». По данным издания, сокращения должностей провели благодаря перераспределению обязанностей между остальными заместителями.
Согласно предыдущему указу президента, в Генпрокуратуре должен быть один руководитель – генеральный прокурор, его первый заместитель, заместитель – главный военный прокурор и еще 12 замов. Затем бывший генпрокурор Юрий Чайка добился увеличения числа обычных заместителей до 13. Число заместителей в ведомстве стало самым большим среди правоохранительных органов: в МВД и СКР по шесть заместителей руководителя ведомства, включая первых замов, пишет «Коммерсантъ».
Раньше заместители генпрокурора курировали каждый федеральный округ, международно-правовое сотрудничество и надзор за следствием. Сейчас, по данным газеты, эти должности фактически упразднены.
Также, по данным издания, сократилось число советников и помощников Генпрокурора. Некоторых из них Краснов перевел на аналогичные должности в штат своих заместителей. В ведомстве планируется создать новые подразделения, если Генпрокуратуре передадут функцию Минюста по представлению интересов России в Европейском суде по правам человека.