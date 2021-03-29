«Коммерсантъ» узнал о сокращениях в аппарате Генпрокурора

Согласно предыдущему указу президента, в Генпрокуратуре должен быть один руководитель – генеральный прокурор, его первый заместитель, заместитель – главный военный прокурор и еще 12 замов. Затем бывший генпрокурор Юрий Чайка добился увеличения числа обычных заместителей до 13. Число заместителей в ведомстве стало самым большим среди правоохранительных органов: в МВД и СКР по шесть заместителей руководителя ведомства, включая первых замов, пишет «Коммерсантъ».