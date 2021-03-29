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«Коммерсантъ» узнал о сокращениях в аппарате Генпрокурора

Ведомости

Президент России Владимир Путин по предложению генпрокурора Игоря Краснова сократил число его заместителей с 13 до 10, сообщил «Коммерсантъ». По данным издания, сокращения должностей провели благодаря перераспределению обязанностей между остальными заместителями.

Согласно предыдущему указу президента, в Генпрокуратуре должен быть один руководитель – генеральный прокурор, его первый заместитель, заместитель – главный военный прокурор и еще 12 замов. Затем бывший генпрокурор Юрий Чайка добился увеличения числа обычных заместителей до 13. Число заместителей в ведомстве стало самым большим среди правоохранительных органов: в МВД и СКР по шесть заместителей руководителя ведомства, включая первых замов, пишет «Коммерсантъ».

Раньше заместители генпрокурора курировали каждый федеральный округ, международно-правовое сотрудничество и надзор за следствием. Сейчас, по данным газеты, эти должности фактически упразднены.

Также, по данным издания, сократилось число советников и помощников Генпрокурора. Некоторых из них Краснов перевел на аналогичные должности в штат своих заместителей. В ведомстве планируется создать новые подразделения, если Генпрокуратуре передадут функцию Минюста по представлению интересов России в Европейском суде по правам человека.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных