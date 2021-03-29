В Москве произошел сбой в движении поездов на синей ветке метро

В конце февраля в Москве в работе метро произошел сбой. Поезда проезжали без остановки станцию «Славянский бульвар». «РИА Новости», ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщали, что сотрудники полиции задержали мужчину, который угрожал взорвать гранату на этой станции.