В Москве произошел сбой в движении поездов на синей ветке метро
Движение поездов между станциями «Киевская» и «Курская» Арбатско-Покровской линии московского метро приостановлено из-за человека на пути, сообщил городской департамент транспорта в Telegram.
«На Арбатско-Покровской линии (3) нет движения поездов от «Киевской» до «Курской» из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами», — говорится в сообщении.
В ведомстве попросили пассажиров пользоваться другими центральными станциями метро и наземным транспортом.
В конце февраля в Москве в работе метро произошел сбой. Поезда проезжали без остановки станцию «Славянский бульвар». «РИА Новости», ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщали, что сотрудники полиции задержали мужчину, который угрожал взорвать гранату на этой станции.