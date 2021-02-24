Полиция задержала угрожавшего взорвать гранату в метро Москвы мужчину

Ранее дептранс сообщил, что поезда временно проезжают станцию метро «Славянский бульвар» без остановки и что она закрыта для входа и выхода. По данным источника «Интерфакса», станция была закрыта из-за угроз пассажира, который лег на платформе станции и стал громко кричать, что у него с собой граната.