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Полиция задержала угрожавшего взорвать гранату в метро Москвы мужчину

Ведомости

Сотрудники полиции задержали мужчину, который угрожал взорвать гранату на станции московского метро «Славянский бульвар», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Мужчина, угрожавший гранатой на станции "Славянский бульвар", задержан», – говорится в сообщении. Собеседник агентства уточнил, что задержанный был нетрезв и вел себя неадекватно. У него не найдено представляющих опасность предметов. О задержании мужчины с муляжом гранаты со ссылкой на источники также сообщили «РИА Новости» и «Интерфакс».

Столичный департамент транспорта сообщил, что станция «Славянский бульвар» открылась для входа и выхода пассажиров, поезда останавливаются на ней в штатном режиме.

Ранее дептранс сообщил, что поезда временно проезжают станцию метро «Славянский бульвар» без остановки и что она закрыта для входа и выхода. По данным источника «Интерфакса», станция была закрыта из-за угроз пассажира, который лег на платформе станции и стал громко кричать, что у него с собой граната.

Ранее по теме: В Москве поезда проезжают станцию метро «Славянский бульвар» без остановки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных