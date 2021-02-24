Полиция задержала угрожавшего взорвать гранату в метро Москвы мужчину
Сотрудники полиции задержали мужчину, который угрожал взорвать гранату на станции московского метро «Славянский бульвар», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Мужчина, угрожавший гранатой на станции "Славянский бульвар", задержан», – говорится в сообщении. Собеседник агентства уточнил, что задержанный был нетрезв и вел себя неадекватно. У него не найдено представляющих опасность предметов. О задержании мужчины с муляжом гранаты со ссылкой на источники также сообщили «РИА Новости» и «Интерфакс».
Столичный департамент транспорта сообщил, что станция «Славянский бульвар» открылась для входа и выхода пассажиров, поезда останавливаются на ней в штатном режиме.
Ранее дептранс сообщил, что поезда временно проезжают станцию метро «Славянский бульвар» без остановки и что она закрыта для входа и выхода. По данным источника «Интерфакса», станция была закрыта из-за угроз пассажира, который лег на платформе станции и стал громко кричать, что у него с собой граната.