В Москве поезда проезжают станцию метро «Славянский бульвар» без остановки
Поезда временно проезжают станцию московского метро «Славянский бульвар» без остановки, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram.
«По требованию полиции поезда временно проезжают станцию «Славянский бульвар» Арбатско-Покровской линии (3) без остановки», – говорится в сообщении. Станция временно закрыта для входа и выхода, пассажирам рекомендуется пользоваться МЦД и наземным транспортом.
По данным источника «Интерфакса», станция закрыта из-за угроз пассажира, который лег на платформе станции и стал громко кричать, что у него с собой граната. С мужчиной ведутся переговоры. Аналогичную причину называет источник ТАСС в экстренных службах.
Ранее агентство со ссылкой на источник сообщило, что на станции метро «Киевская» обнаружен предмет, похожий на гранату. Состав поезда отогнали в тупик для обследования.