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В Москве поезда проезжают станцию метро «Славянский бульвар» без остановки

Ведомости

Поезда временно проезжают станцию московского метро «Славянский бульвар» без остановки, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram.

«По требованию полиции поезда временно проезжают станцию «Славянский бульвар» Арбатско-Покровской линии (3) без остановки», – говорится в сообщении. Станция временно закрыта для входа и выхода, пассажирам рекомендуется пользоваться МЦД и наземным транспортом.

По данным источника «Интерфакса», станция закрыта из-за угроз пассажира, который лег на платформе станции и стал громко кричать, что у него с собой граната. С мужчиной ведутся переговоры. Аналогичную причину называет источник ТАСС в экстренных службах.

Ранее агентство со ссылкой на источник сообщило, что на станции метро «Киевская» обнаружен предмет, похожий на гранату. Состав поезда отогнали в тупик для обследования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных