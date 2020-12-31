В Москве спустившегося на рельсы метро мужчину могут оштрафовать на 1 млн рублей
Мужчине, который накануне спустился на рельсы метро, может грозить штраф в размере 1 млн руб., сообщил дептранс Москвы.
В ведомстве пояснили, что инцидент произошел на станции «Косино». На кадрах с камеры наблюдения видно, как мужчина сам спустился на рельсы у платформы и, игнорируя призывы других пассажиров, остался сидеть на путях.
Машинист успел вовремя остановить поезд и помог мужчине подняться на платформу. Отмечается, что нарушитель, по предварительным данным, находился в состоянии алкогольного опьянения.
«Машиниста уже ждёт награда и премия, а недобросовестного пассажира — штраф. Мы изучим все детали дела, и, если его вина подтвердится, будем требовать компенсации ущерба — около 1 млн руб.», — говорится в сообщении дептранса.