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В Москве спустившегося на рельсы метро мужчину могут оштрафовать на 1 млн рублей

Ведомости

Мужчине, который накануне спустился на рельсы метро, может грозить штраф в размере 1 млн руб., сообщил дептранс Москвы.

В ведомстве пояснили, что инцидент произошел на станции «Косино». На кадрах с камеры наблюдения видно, как мужчина сам спустился на рельсы у платформы и, игнорируя призывы других пассажиров, остался сидеть на путях.

Машинист успел вовремя остановить поезд и помог мужчине подняться на платформу. Отмечается, что нарушитель, по предварительным данным, находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Машиниста уже ждёт награда и премия, а недобросовестного пассажира — штраф. Мы изучим все детали дела, и, если его вина подтвердится, будем требовать компенсации ущерба — около 1 млн руб.», — говорится в сообщении дептранса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных