ФСБ рассказала подробности задержания украинского экс-футболиста
Бывшего украинского футболиста Василия Василенко задержали в 2019 г. при получении комплектующих к зенитному ракетному комплексу С-300, сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.
«Установлено, что Василенко целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении Вооруженных сил России, передача которых за рубеж могла нанести ущерб безопасности государства. В конце 2019 года Василенко В. И. был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности при получении партии комплектующих к зенитно-ракетному комплексу С-300 в интересах государственного концерна "Укроборонпром"», — говорится в сообщении ФСБ.
В ходе следствия собраны исчерпывающие доказательства его виновности в совершении шпионажа, добавили в ведомстве.
29 марта первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобу защиты на приговор Василенко, который был осужден в России на 12 лет колонии за шпионаж.
Василенко в период с 1992 по 2001 годы играл в украинских футбольных клубах «Таврия» (Новотроицкое), «Торпедо» (Мелитополь) и «Дружба» (Бердянск). Экс-футболист родился в 1967 г., является гражданином Украины.