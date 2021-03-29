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ФСБ рассказала подробности задержания украинского экс-футболиста

Ведомости

Бывшего украинского футболиста Василия Василенко задержали в 2019 г. при получении комплектующих к зенитному ракетному комплексу С-300, сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.

«Установлено, что Василенко целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении Вооруженных сил России, передача которых за рубеж могла нанести ущерб безопасности государства. В конце 2019 года Василенко В. И. был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности при получении партии комплектующих к зенитно-ракетному комплексу С-300 в интересах государственного концерна "Укроборонпром"», — говорится в сообщении ФСБ.

В ходе следствия собраны исчерпывающие доказательства его виновности в совершении шпионажа, добавили в ведомстве.

29 марта первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобу защиты на приговор Василенко, который был осужден в России на 12 лет колонии за шпионаж.

Василенко в период с 1992 по 2001 годы играл в украинских футбольных клубах «Таврия» (Новотроицкое), «Торпедо» (Мелитополь) и «Дружба» (Бердянск). Экс-футболист родился в 1967 г., является гражданином Украины.

Ранее по теме: Суд приговорил россиянку к 12 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Украины

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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