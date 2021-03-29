ФСБ рассказала подробности задержания украинского экс-футболиста

«Установлено, что Василенко целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении Вооруженных сил России, передача которых за рубеж могла нанести ущерб безопасности государства. В конце 2019 года Василенко В. И. был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности при получении партии комплектующих к зенитно-ракетному комплексу С-300 в интересах государственного концерна "Укроборонпром"», — говорится в сообщении ФСБ.