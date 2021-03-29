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Суд приговорил россиянку к 12 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Украины

Ведомости

Севастопольский городской суд приговорил гражданку России к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима за государственную измену, сообщила пресс-служба суда. 

«Приговором Севастопольского городского суда гражданка Д. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 Уголовного кодекса Российской Федерации, и ей назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — говорится в сообщении.

В сообщении суда говорится, что уроженка Бахчисарая 1955 г. рождения сотрудничала с Главным управлением разведки министерства обороны Украины и собирала информацию об отдельном авиационном полку Черноморского флота, о ключах к таблицам радиопозывных, таблицам дежурного радиста и таблицам телефонных, телеграфных, радио- и флажных позывных на мирное время. Она собирала сведения, составляющие государственную тайну, передача которых могла быть использована в ущерб безопасности Российской Федерации, рассказали в суде. Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме.

В декабре прошлого года Мосгорсуд приговорил к 12 годам строгого режима гражданина Украины Василия Василенко по обвинению в шпионаже в пользу Украины. Согласно информации СМИ, Василенко, предположительно, бывший футболист, выступавший, в частности, за бердянскую «Дружбу» и мелитопольское «Торпедо», писал «Интерфакс».

Ранее по теме: Мосгорсуд приговорил к 12 годам бывшего украинского футболиста за шпионаж

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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