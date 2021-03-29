Суд приговорил россиянку к 12 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Украины
Севастопольский городской суд приговорил гражданку России к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима за государственную измену, сообщила пресс-служба суда.
«Приговором Севастопольского городского суда гражданка Д. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 Уголовного кодекса Российской Федерации, и ей назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — говорится в сообщении.
В сообщении суда говорится, что уроженка Бахчисарая 1955 г. рождения сотрудничала с Главным управлением разведки министерства обороны Украины и собирала информацию об отдельном авиационном полку Черноморского флота, о ключах к таблицам радиопозывных, таблицам дежурного радиста и таблицам телефонных, телеграфных, радио- и флажных позывных на мирное время. Она собирала сведения, составляющие государственную тайну, передача которых могла быть использована в ущерб безопасности Российской Федерации, рассказали в суде. Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме.
В декабре прошлого года Мосгорсуд приговорил к 12 годам строгого режима гражданина Украины Василия Василенко по обвинению в шпионаже в пользу Украины. Согласно информации СМИ, Василенко, предположительно, бывший футболист, выступавший, в частности, за бердянскую «Дружбу» и мелитопольское «Торпедо», писал «Интерфакс».