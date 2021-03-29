Суд приговорил россиянку к 12 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Украины

В сообщении суда говорится, что уроженка Бахчисарая 1955 г. рождения сотрудничала с Главным управлением разведки министерства обороны Украины и собирала информацию об отдельном авиационном полку Черноморского флота, о ключах к таблицам радиопозывных, таблицам дежурного радиста и таблицам телефонных, телеграфных, радио- и флажных позывных на мирное время. Она собирала сведения, составляющие государственную тайну, передача которых могла быть использована в ущерб безопасности Российской Федерации, рассказали в суде. Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме.