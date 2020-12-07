Мосгорсуд приговорил к 12 годам бывшего украинского футболиста за шпионаж

Мосгорсуд приговорил к 12 годам строгого режима гражданина Украины Василия Василенко по обвинению в шпионаже в пользу Украины. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда. Материалы уголовного дела в отношении него имеют гриф «секретно», поэтому процесс проходил в закрытом режиме.