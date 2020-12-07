Мосгорсуд приговорил к 12 годам бывшего украинского футболиста за шпионаж
Мосгорсуд приговорил к 12 годам строгого режима гражданина Украины Василия Василенко по обвинению в шпионаже в пользу Украины. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда. Материалы уголовного дела в отношении него имеют гриф «секретно», поэтому процесс проходил в закрытом режиме.
Согласно информации СМИ, Василенко, предположительно, бывший футболист, выступавший, в частности, за бердянскую «Дружбу» и мелитопольское «Торпедо», отмечает агентство.
Фабула дела в отношении Василенко неизвестна. Как ранее сообщал ТАСС, Василенко был арестован в Москве в октябре 2019 г. по обвинению в совершении преступления, связанного с незаконным перемещением через границу сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ или боеприпасов (ст.226 УК РФ).
Однако весной текущего года обвинение было переквалифицировано на шпионаж (ст. 276 УК РФ). Как сообщалось ранее, сотрудники ФСБ России установили причастность Василенко к шпионажу в пользу Украины. Дело в отношении него расследовало УФСБ по Москве.