В Генпрокуратуре сообщили о росте взяточничества в России
В России в январе-феврале 2021 г. число коррупционных преступлений выросло на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сборнике Генпрокуратуры «Состояние преступности в России».
Около половины таких преступлений – 3,5 тыс. – приходятся на взяточничество. Размер трети взяток не превышает 10 тыс. руб. Наибольшее число таких преступлений раскрыли в Башкортостане, Москве и Краснодарском крае. Общий объем коррупционных преступлений за год вырос с 6,3 тыс. до 7,1 тыс. или на 11,8%.
Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что мелкие взятки в России чаще других берут представители полиции, сотрудники уголовно-исполнительной системы и педагоги, писали «РИА Новости».
Первое место среди российских регионов по росту преступности в 2020 г. занял Севастополь. В городе показатель за год вырос на 44%. Второе место занял Санкт-Петербург – рост на 26,1%. В пятерку антилидеров вошли Ленинградская область, Алтай и Костромская область.