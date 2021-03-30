В Генпрокуратуре сообщили о росте взяточничества в России

Около половины таких преступлений – 3,5 тыс. – приходятся на взяточничество. Размер трети взяток не превышает 10 тыс. руб. Наибольшее число таких преступлений раскрыли в Башкортостане, Москве и Краснодарском крае. Общий объем коррупционных преступлений за год вырос с 6,3 тыс. до 7,1 тыс. или на 11,8%.