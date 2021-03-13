Севастополь оказался лидером среди российских регионов по росту преступности
Севастополь возглавил составленный Генпрокуратурой рейтинг российских регионов по росту преступности в 2020 г.
В Севастополе этот показатель за год вырос на 44%, в идущем следом за ним Санкт-Петербурге – на 26,1%. Также в пятерку лидеров с приростом 10-12% вошли Ленобласть, Алтай и Костромская область.
При этом, в ряде российских регионов ситуация с преступностью улучшилась. Так, в Чечне количество преступлений снизилось на 16,9%, в Северной Осетии – на 15%, а в Адыгее – на 12,4%.
По абсолютному числу совершенных преступлений в тройку лидеров вошли Москва, Московская область и Краснодарский край.