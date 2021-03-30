«Интерфакс»: россияне из Донбасса смогут проголосовать на думских выборах в Ростове

Ранее ЦИК России напомнил, что россияне, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах России, имеют возможность проголосовать на выбранном ими избирательном участке на территории России после включения в список избирателей на основании заявления, которое можно подать через «Мобильный избиратель» или на «специальном» избирательном участке, определенном для голосования таких лиц. За пределами России ее граждане могут проголосовать на участках в диппредставительствах или консульствах РФ.