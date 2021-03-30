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«Интерфакс»: россияне из Донбасса смогут проголосовать на думских выборах в Ростове

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Жители самопровозглашенных республик Донбасса с российскими паспортами могут получить возможность проголосовать на выборах в Госдуму в Ростовской области или дистанционно, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник в Москве.

«Изучается возможность формирования территориальными избирательными комиссиями в Ростовской области списков избирателей из числа россиян, постоянно проживающих на территории Донецкой и Луганской областей Украины, но не обладающих постоянной регистрацией на территории РФ», — рассказал собеседник агентства, отметив, что таким образом рассматривается возможность предоставить людям возможность реализовать свое избирательное право. Ранее такая возможность была предоставлена во время голосования по поправкам в Конституцию.

Собеседник агентства также рассказал о возможности дистанционного электронного голосования. «Для этого им необходимо будет иметь подтвержденную учетную запись на портале "Госуслуги", данные которой сопоставлены с данными регистра избирателей ГАС "Выборы", а также подать заявление об участии в дистанционном электронном голосовании через тот же портал», — пояснил он.

Ранее ЦИК России напомнил, что россияне, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах России, имеют возможность проголосовать на выбранном ими избирательном участке на территории России после включения в список избирателей на основании заявления, которое можно подать через «Мобильный избиратель» или на «специальном» избирательном участке, определенном для голосования таких лиц. За пределами России ее граждане могут проголосовать на участках в диппредставительствах или консульствах РФ.

В конце апреля 2019 г. президент России Владимир Путин подписал указ о выдаче российских паспортов жителям некоторых районов Донбасса в упрощенном порядке. Это могло затронуть только жителей самопровозглашенных Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР). В июне он распространил это право на всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины. Выдача российских паспортов жителям ДНР и ЛНР началась в середине июня того же года.

Ранее по теме: Путин упростил получение права на временное проживание в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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