«Интерфакс»: россияне из Донбасса смогут проголосовать на думских выборах в Ростове
Жители самопровозглашенных республик Донбасса с российскими паспортами могут получить возможность проголосовать на выборах в Госдуму в Ростовской области или дистанционно, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник в Москве.
«Изучается возможность формирования территориальными избирательными комиссиями в Ростовской области списков избирателей из числа россиян, постоянно проживающих на территории Донецкой и Луганской областей Украины, но не обладающих постоянной регистрацией на территории РФ», — рассказал собеседник агентства, отметив, что таким образом рассматривается возможность предоставить людям возможность реализовать свое избирательное право. Ранее такая возможность была предоставлена во время голосования по поправкам в Конституцию.
Собеседник агентства также рассказал о возможности дистанционного электронного голосования. «Для этого им необходимо будет иметь подтвержденную учетную запись на портале "Госуслуги", данные которой сопоставлены с данными регистра избирателей ГАС "Выборы", а также подать заявление об участии в дистанционном электронном голосовании через тот же портал», — пояснил он.
Ранее ЦИК России напомнил, что россияне, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах России, имеют возможность проголосовать на выбранном ими избирательном участке на территории России после включения в список избирателей на основании заявления, которое можно подать через «Мобильный избиратель» или на «специальном» избирательном участке, определенном для голосования таких лиц. За пределами России ее граждане могут проголосовать на участках в диппредставительствах или консульствах РФ.
В конце апреля 2019 г. президент России Владимир Путин подписал указ о выдаче российских паспортов жителям некоторых районов Донбасса в упрощенном порядке. Это могло затронуть только жителей самопровозглашенных Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР). В июне он распространил это право на всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины. Выдача российских паспортов жителям ДНР и ЛНР началась в середине июня того же года.