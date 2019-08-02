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Путин упростил получение права на временное проживание в России

Президент России Владимир Путин подписал закон, который упростит иностранцам получение права на временное проживание в России. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Новый закон вводит практику предоставления бессрочного вида на жительство в России. До сих пор он выдавался на срок не более пяти лет.

Также закон сокращает срок рассмотрения заявлений о выдаче разрешений на временное проживание – с полугода до четырех месяцев. Иностранные граждане, которые родились в России или состоят в браках с россиянами, беженцы, приезжающие в страну по программе переселения соотечественников, смогут получить разрешение на временное проживание без учета квоты.

Отдельные категории иностранных граждан для получения вида на жительство смогут обойтись без разрешения на временное проживание. Это те, кто родился на территории РСФСР, имел гражданство СССР, депортирован из Крымской автономной советской социалистической республики, а также их родственники по прямой линии. В этот перечень вошли и дети, которые родились в России и были усыновлены иностранцами, а также носители русского языка, успешно закончившие российский вуз по очной форме обучения и получившие документ об образовании с отличием.

В конце апреля Путин подписал указ о выдаче российских паспортов жителям некоторых районов Донбасса в упрощенном порядке. Это могло затронуть только жителей самопровозглашенных Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР). В июне он распространил это право на всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины. Выдача российских паспортов жителям ДНР и ЛНР началась в середине июня.

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