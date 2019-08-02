Путин упростил получение права на временное проживание в России

Здравствуйте, ! Мы вас узнали, так как вы зарегистрированы на сайте hbr-russia.ru. У сайтов vedomosti.ru и hbr-russia.ru теперь общая система авторизации. Для входа вы можете использовать единый логин и пароль
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Президент России Владимир Путин подписал закон, который упростит иностранцам получение права на временное проживание в России. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Новый закон вводит практику предоставления бессрочного вида на жительство в России. До сих пор он выдавался на срок не более пяти лет.
Также закон сокращает срок рассмотрения заявлений о выдаче разрешений на временное проживание – с полугода до четырех месяцев. Иностранные граждане, которые родились в России или состоят в браках с россиянами, беженцы, приезжающие в страну по программе переселения соотечественников, смогут получить разрешение на временное проживание без учета квоты.
Отдельные категории иностранных граждан для получения вида на жительство смогут обойтись без разрешения на временное проживание. Это те, кто родился на территории РСФСР, имел гражданство СССР, депортирован из Крымской автономной советской социалистической республики, а также их родственники по прямой линии. В этот перечень вошли и дети, которые родились в России и были усыновлены иностранцами, а также носители русского языка, успешно закончившие российский вуз по очной форме обучения и получившие документ об образовании с отличием.
В конце апреля Путин подписал указ о выдаче российских паспортов жителям некоторых районов Донбасса в упрощенном порядке. Это могло затронуть только жителей самопровозглашенных Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР). В июне он распространил это право на всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины. Выдача российских паспортов жителям ДНР и ЛНР началась в середине июня.
Им не сиделось на родине. Кто из общественных деятелей и предпринимателей уехал из России
Tatyana Makeyeva / REUTERS
Предприниматель Михаил Ходорковский отсидел 10 лет и покинул Россию в декабре 2013 г., после помилования указом Владимира Путина. Он вышел из колонии, получил загранпаспорт и улетел в Берлин. Сначала он не планировал заниматься политикой на родине, но потом изменил решение. В 2014 г. было воссоздано общественно-политическое движение "Открытая Россия"
1/8
PhotoXPress
Известный политик 1990-х Константин Боровой уехал из России в Лос-Анджелес еще в декабре 2014 г., поскольку заметил, что за ним следят. В июле 2019 г. он снова обнаружил слежку и попросил политического убежища в США
2/8
Екатерина Дмитриева / для Ведомостей
Жанна Немцова уехала из России в Германию после поступивших угроз в 2015 г. За несколько месяцев до этого возле Кремля был застрелен ее отец, политик Борис Немцов, поэтому она опасалась за свою жизнь
3/8
Денис Абрамов / Ведомости
Оппозиционный депутат Госдумы Илья Пономарев, по сообщениям СМИ, с осени 2014 г. находился в США. В России его обвинили в пособничестве в растрате средств "Сколково". В 2016 г. Пономарев переехал на Украину. Начал инвестиционный бизнес. В последний день исполнения обязанностей президента Украины Петр Порошенко предоставил гражданство страны Пономареву. В 2016 году в новый созыв Госдумы не переизбирался
4/8
Максим Стулов / Ведомости
Экономист Сергей Гуриев подвергся обыскам в рамках «второго дела ЮКОСа» в апреле 2013 г. После этого он подал в отставку с поста ректора РЭШ в 2013 г. и эмигрировал во Францию, опасаясь дальнейшего преследования
5/8
Валерий Левитин / РИА Новости
Бывший исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков, который став в России фигурантом уголовного дела о мошенничестве, получил в апреле 2015 г. политическое убежище в Великобритании. За границу соратник Алексея Навального уехал в апреле 2014 г. По версии Следственного комитета, Ашурков участвовал в хищении пожертвований на предвыборную кампанию оппозиционера по выборам мэра Москвы
6/8
Yves Herman / REUTERS
Андрей Илларионов, советник президента Путина по экономическим вопросам с 2000 по 2005 г., уехал в США и с 2006 г. стал работать старшим научным сотрудником Центра по глобальной свободе и процветанию Института Катона. Он неоднократно критиковал руководство России, в том числе использование энергоресурсов как "политического оружия" против соседей, подписывал письма против Путина, в 2014 г. критиковал присоединение Крыма к России
7/8
Tomer Appelbaum / REUTERS
Бывший вице-президент ЮКОСа Леонид Невзлин в 2003 г. был вызван в Генпрокуратуру для дачи показаний по делу одного из совладельцев ЮКОСа – Платона Лебедева. Спустя месяц Невзлин уехал на Кипр, чтобы работать над диссертацией, а затем переехал в Израиль. Российский суд позже приговорил его к пожизненному заключению по обвинению в организации убийств.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Компания «Финвижн» бизнесмена Артема Аветисяна направила кипрской Evison, через которую Baring Vostok контролирует 41,6% банка «Восточный», досудебную претензию с требованием возместить 12,6 млрд руб. убытков, пишетРБК. «Ведомости» ознакомились с копией документа.
Отправление претензии подтвердил представитель «Финвижн»: «Для возмещения убытка, причиненного компании «Финвижн» со стороны Evison в результате вывода активов путем выдачи заранее невозвратных кредитов непосредственно перед объединением банков своим аффилированным структурам, а также фальсификации отчетности, замаскированной недобросовестными менеджерами фонда под «технический сбой»,«Финвижн» намерена обратиться в российский суд». По словам представителя «Финвижн», Evison грубо нарушила акционерное соглашение, перенеся коммерческий спор из Лондона в Россию.
В претензии обращается внимание на то, что Baring Vostok и Аветисян при объединении банков «Восточный» и «Юниаструм» договорились, что его деятельность будет вестись «на разумных коммерческих принципах получения прибыли». По мнению «Финвижн», Evison со своей стороны несколько раз нарушала это соглашение.
В Baring Vostok досудебную претензию «Ведомостям» назвали «ничем не обоснованной», а требования о возмещении – безосновательными. «Месяц назад «Финвижн» в одностороннем порядке объявила акционерное соглашение расторгнутым, а теперь подает ничем не обоснованную досудебную претензию, дословно повторяющую их иск в Лондонском суде, со ссылкой на это соглашение», – отметил представитель фонда. По его словам, целью таких действий является получение обманным способом 100% акций банка «Восточный» и отвлечение внимания от многомиллиардного вывода средств из «Юниаструма».
Арбитражный суд Амурской области в мае обязал Evison Holdings (принадлежит фонду Baring Vostok, владела 52% банка «Восточный») исполнить опцион и продать 9,99% акций банка компании «Финвижн холдингс», которой принадлежало 32% акций «Восточного». Спор по иску Evision Holdings параллельно рассматривается в Лондонском международном арбитражном суде. Baring Vostok считает, что Аветисян перед объединением банков вывел из «Юниаструма» часть активов. По этой причине Evison Holdings отказывается исполнять опцион. 17 июня Лондонский суд признал за «Финвижн холдингс» право продолжать судебное разбирательство в России.
Выведенные миллиарды: как государство и бизнес судятся с банкирами
Максим Стулов / Ведомости
Банк «ФК Открытие» Размер ущерба: 289,5 млрд руб. Ответчики по делу: основатель банка Вадим Беляев, бывший президент «ФК Открытие» Рубен Аганбегян, бывший председатель правления банка Евгений Данкевич, члены правления Елена Будник и Геннадий Жужлев, а также «Открытие холдинг». Управление: оздоровлением кредитной организации занимался входящий в ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. В начале 2019 г. «ФК Открытие» объединили с Бинбанком. В результате слияния на рынке появился новый банк, работающий под брендом и с лицензией «ФК Открытие». По итогам 2018 г. чистая прибыль банка по МСФО составила 90 млрд руб. против 426,8 млрд руб. убытка годом ранее.
1/7
Андрей Гордеев / Ведомости
ПAO «Промсвязьбанк» Размер ущерба: 282,2 млрд руб. Ответчики по делу: бывшие владельцы банка – братья Дмитрий и Алексей Ананьевы, Promsvyaz Capital B. V. и 10 бывших топ-менеджеров банка. Управление: Центральный банк. Суд наложил арест на имущество 10 бывших топ-менеджеров банка, которые являются ответчиками по иску. Промсвязьбанк совместно с Банком России проводит последовательную работу по возврату активов, выведенных бывшими собственниками из контура банка за границу.
2/7
Евгений Разумный / Ведомости
ПАО «Банк «Югра» Размер ущерба: около 240 млрд руб. Ответчики по делу: владелец банка «Югра» Алексей Хотин, предправления и президент банка Дмитрий Шиляев и Алексей Нефедов. Управление: ЦБ отозвал у банка лицензию, суд признал «Югру» банкротом и назначил конкурсным управляющим Агентство по страхованию вкладов. Владелец банка «Югра» Алексей Хотин был задержан и отправлен под домашний арест до сентября 2019 г. По тому же делу под домашний арест поместили экс-президента банка Алексея Нефедова и бывшего председателя правления Дмитрия Шиляева. Всем фигурантам дела предъявили обвинения в растрате 7,5 млрд руб. по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата). Хотин, Нефедов и Шиляев вину не признают. Крах «Югры» стал крупнейшим страховым случаем в новейшей истории России с выплатой вкладчикам свыше 170 млрд руб.
3/7
Денис Абрамов / Ведомости
АО «Рост банк»» Размер ущерба: 255 млрд руб. Ответчики по делу: банк «Траст» подал иски к «Рост инвестициям» и «Рост капиталу». Управление: ЦБ забрал «Рост банк» на санацию в Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Суд первой инстанции отказался удовлетворить иск «Траста» к «Рост инвестициям», а позднее отклонил иск к «Рост капиталу», но «Траст» эти решения обжаловал. «Рост инвестиции» и «Рост капитал» на 100% принадлежат «Трасту». Сейчас компании, на счета которых уходили денежные средства из дочерних компаний, ликвидированы.
4/7
Денис Абрамов / Ведомости
Национальный банк «ТРАСТ» Размер ущерба: 127 млрд руб. Ответчики по делу: бывшие владельцы «Траста» Илья Юров, Николай Фетисов и Сергей Беляев, а также их жены (всего ответчиков шестеро). Управление: банк «ФК Открытие» является санатором «Траста». О санации «Траста» ЦБ объявил в декабре 2014 г., выделив 30 млрд руб. Затем сумма возросла более чем в четыре раза: в совокупности на спасение «Траста» государство одолжило 127 млрд руб. Из них 99 млрд получил сам банк на 10 лет на покрытие дыры, а еще 28 млрд руб. Агентство по страхованию вкладов выдало «Открытию» на поддержание ликвидности санируемого банка.
5/7
Евгений Разумный / Ведомости
АО «Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества "Пересвет" Размер ущерба: 86,1 млрд руб. Управление: Всероссийский банк развития регионов (ВБРР). Лицензия у «Пересвета» не отозвана. В октябре 2016 г. в банк «Пересвет» ввели временную администрацию. За этот год банк получил убыток 58,5 млрд руб. (отчетность по МСФО). Убыток в 2017 г. составил 27,6 млрд руб. (данные после пересмотра). В 2018 г. «Пересвет» показал прибыль 1,4 млрд руб. Большую часть вкладов в принадлежащем РПЦ банке «Пересвет» держали VIP-вкладчики, чьи депозиты превышают застрахованные государством 1,4 млн руб. Всего банк привлек от населения 22,5 млрд руб., но, исходя из данных отчетности, страховые выплаты вкладчикам могут составить лишь около 7,4 млрд руб., уточнил представитель АСВ.
6/7
Евгений Разумный / Ведомости
ОАО «Банк «Российский кредит» Размер ущерба: 33,3 млрд руб. Ответчики по делу: собственник банка Анатолий Мотылев, предправления банка Петр Ушанов, а также члены правления Юрий Парамонов, Дмитрий Глазачев и Виктор Усков. Управление: летом 2015 г. ЦБ отозвал лицензию у «Российского кредита» и признал кредитную организацию банкротом. Суд также признал Мотылева банкротом. Против банкира возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. В апреле 2018 г. АСВ потребовало через суд взыскать с Мотылева 33,29 млрд руб. Агентство посчитало, что он совершал действия, которые причинили банку ущерб. Сам Мотылев проживает в Великобритании. В 2018 г. суд удовлетворил иск АСВ о взыскании 33 млрд руб. с экс-банкира Мотылева.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступает в силу 4 августа. Программы страхования будут протестированы в 14 пилотных регионах, сообщает Всероссийский союз страховщиков (ВСС). В этот перечень вошли Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская, Тверская, Свердловская, Тюменская, Новосибирская, Белгородская и Омская области, а также Забайкальский, Пермский, Красноярский, Краснодарский и Хабаровский края.
Президент Владимир Путин подписал закон, который упорядочивает механизм оказания помощи гражданам на восстановление имущества, утраченного в результате стихий, год назад. По закону страхование жилья от ЧС будет добровольным: счет за страховку появится в платежке за жилищно-коммунальные услуги, но собственник может отказаться от покупки полиса. Закон обязывает региональные власти разработать программы организации возмещения ущерба во взаимодействии со страховыми компаниями. Застраховавшие свое жилье собственники в случае ЧС получат возмещение не только от государства, но и от страховщиков в виде нового жилья или в денежном эквиваленте. Жилье будет предоставляться страхователям в собственность. Те, кто не застраховал жилье, будут рассчитывать лишь на помощь государства.
В 2019 г. в результате недавнего наводнения в Иркутской области пострадали более 10 000 домов, напомнили в ВСС. Если бы в регионе действовала региональная программа страхования жилья, то граждане получили бы от страховых компаний от 300 000 до 500 000 руб. для возмещения ущерба. Ущерб сверх этих сумм компенсировали бы региональные власти. Минимальный набор рисков – страхование исключительно от ЧС – обойдется примерно в 300–350 руб. в год, предполагают в ВСС.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Пресненский суд Москвы по делу о массовых беспорядках арестовал студента Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (ВШЭ) Егора Жукова – видеоблогера из штаба политика Дмитрия Гудкова, пишет «Медиазона». Ранее Жуков пытался выдвинуться в Мосгордуму.
В свою очередь проректор ВШЭ Валерия Касамара просила суд не заключать под стражу Жукова, передает «Интерфакс». «Ручаюсь за надлежащее поведение обвиняемого, который в назначенный срок будет являться по вызовам дознавателя, следователя, прокурора в суд, а также не будет препятствовать производству по уголовному делу», – говорилось в поручительстве проректора, направленном в суд. Копию поручительства на странице в Facebook опубликовал руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, защищающий интересы Жукова. Касамара сама выдвигается в Мосгордуму: она пошла на выборы самовыдвиженцем (кандидатов «Единой России» на этих выборах формально нет).
1–2 июля дома у студента был проведен обыск. После этого его увезли на допрос в Следственный комитет.
30 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках на акции протеста 27 июля. По нему изначально были задержаны пять человек. Позже ведомство сообщило, что получены доказательства причастности к беспорядкам более 10 человек. Раскрывать имена подозреваемых СКР не стал. По словам Чикова, по делу о беспорядках первому предъявили 1 августа обвинение Жукову. «Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 318 УК РФ – участие в массовых беспорядках и применение насилия в отношении представителя власти», – ранее говорил Чиков. Помимо Жукова по делу арестованы Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Кирилл Жуков, Алексей Миняйло. До этого под стражу был заключен Евгений Коваленко, обвиняемый в нападении на сотрудника Росгвардии во время акции протеста.
Задержания вместо митинга. Акция у мэрии Москвы
Евгений Разумный / Ведомости
У здания мэрии Москвы в 14.00 в субботу, 27 июля, должна была начаться несогласованная акция протеста, организованная оппозиционерами, которых не допустили до выборов в Мосгордуму. Основные организаторы митинга – Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Юлия Галямина, Любовь Соболь – были задержаны еще до его начала. Участников акции и случайных прохожих начали задерживать у здания мэрии за несколько часов до мероприятия. К началу митинга портал «ОВД-инфо» сообщал о 140 задержанных. Впоследствии это число значительно выросло. Что происходило у мэрии, смотрите в нашей галерее
«Траст» в июле этого года стал владельцем 5,7% акций ОВК, получив их от «Открытие холдинга» в счет задолженности.
Согласно данным на сайте ОВК, до увеличения доли «Траста» 24,3% акций вагонной компании были в собственности «ФК Открытие», 16% – «Регион Траста», 15% – у бизнесмена Эмиля Пирумова через кипрскую компанию, 10,4% – у «Сафмар финансовые инвестиции», 9,3% – у «Уралвагонзавода» (входит в «Ростех»), 7,9% принадлежало «Открытие холдингу», 4,7% – прочим инвесторам, 12,4% – free float. В материалах банка не уточняется, у какой организации были куплены 19,8% акций ОВК.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
МВД проводило доследственную проверку руководства Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в связи с подозрением в отмывании денежных средств и неуплате налогов, сообщил «Проект» со ссылкой на документы и источник, близкий к руководству силовых структур. Источник «Ведомостей», близкий к правоохранительным органам, подтвердил, что доследственная проверка проводилась. О проверке стало известно накануне очередной несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, среди которых есть и сотрудники ФБК.
По словам собеседника «Ведомостей», проверка была связана с финансированием закрытого по требованию Минюста фонда «Пятое время года». Взносы в фонд вносились в том числе с использованием биткойнов, и целью доследственной проверки было установить, не было ли при этом нарушено налоговое законодательство. Однако уголовное дело на данный момент не возбуждено. По информации «Проекта», Следственный комитет заведет дело в ближайшее время. На момент публикации заметки телефон представителя СКР не отвечал. В ФБК на запрос «Ведомостей» не ответили.
МВД проверило счета экс-главы предвыборного штаба Навального Леонида Волкова, бывшего директора ФБК Романа Рубанова и других сотрудников ФБК, пишет «Проект». В материалах проверки говорится, что через их счета только в Альфа-банке в 2017–2018 гг. прошло более 1 млрд руб. Оборот по счетам Волкова, по информации МВД, составил 540 млн руб., а по счетам Рубанова – 215 млн руб. Часть денег на них вносилась наличными через банкоматы. Счета сотрудников ФБК в других банках тоже проверялись.
Фонд «Пятое время года» финансировал кампанию Навального перед выборами президента России 2018 г. Навальный начал открывать штабы в регионах, собирать базу сторонников, но кандидатом на выборах в итоге зарегистрирован не был, так как ранее был осужден к лишению свободы (условно), а значит, его пассивное избирательное право по закону ограничено. В январе 2018 г. Мещанский суд ликвидировал фонд «Пятое время года» по требованию Минюста.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Государственные каналы раскрыли часть своих финансовых показателей по РСБУ, следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Первым на это внимание обратилРБК. Два крупнейших государственных вещателя – ВГТРК и «Первый канал» – оказались самыми убыточными по основному виду деятельности. Убыток от основной деятельности у ВГТРК (в «СПАРК-Интерфаксе» нет разбивки по телеканалам, входящим в холдинг) составил почти 25 млрд руб., у «Первого канала» – чуть больше 13 млрд руб.
Убыток ТВЦ, принадлежащего правительству Москвы, превысил 5 млрд руб., телеканала НТВ (входит в «Газпром-медиа») и «Звезды» (принадлежит Минобороны) – почти 2 млрд руб. Об убытках отчитались также телеканалы «Спас» Московской патриархии, «Супер» («Газпром-медиа») и «Че» («СТС-медиа»). Остальные телеканалы по основному виду деятельности в 2018 г. были прибыльными.
Самый большой среди вещателей разрыв между расходами и доходами – у ВТГРК. При выручке 32,4 млрд руб. расходы достигают 57,2 млрд руб. Это дает 24,8 млрд руб. убытка от основной деятельности, отмечает РБК. Но за счет 27 млрд руб. «прочих доходов», в которые входят субсидии из бюджета, ВГТРК зафиксировала по итогам года 850 млн руб. чистой прибыли. «Первый канал» получил прочих доходов в размере 7,6 млрд руб., что привело к четырехкратному росту чистого убытка по сравнению с 2017 г. Чистый убыток «Первого канала» в размере 6,8 млрд руб. стал самым крупным среди российских вещателей в прошлом году.
Им доверяют. Россияне назвали 10 самых уважаемых журналистов
Андрей Гордеев / Ведомости
Ведущий «России 1» Владимир Соловьев
Доля опрошенных*, которые сказали, что этот журналист вызывает доверие: 23% *Открытый вопрос: «Назовите, пожалуйста, пять российских журналистов, публицистов, обозревателей, ведущих общественно-политических ток-шоу, за работой и выступлениями которых вы стараетесь следить»?
1/10
Максим Стулов / Ведомости
Ведущий «России 1» Андрей Малахов 11%
2/10
Михаил Терещенко / ТАСС
Ведущий НТВ Андрей Норкин 6%
3/10
Александра Астахова / Ведомости
Ведущий «Первого канала», писатель Владимир Познер 6%
4/10
Владимир Песня / РИА Новости
Ведущая «России 1» Ольга Скабеева 6%
5/10
Андрей Гордеев / Ведомости
Генеральный директор МИА «Россия сегодня», ведущий «России 1» Дмитрий Киселев 5%
6/10
PhotoXPress
Ведущий «России 1» Евгений Попов 4%
7/10
Валерий Левитин / РИА Новости
Ведущий «Первого канала», актер и режиссер Александр Гордон 4%
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев попросили об условно-досрочном освобождении, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информацию Алексеевского районного суд Белгородской области, в который поступило их ходатайство.
Кокорин и Мамаев были задержаны и арестованы в октябре 2018 г. за участие в двух драках в центре Москвы. Им предъявили обвинения в избиении водителя сотрудницы «Первого канала» Виталия Соловчука, директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. Футболисты настаивали, что решились на драку после оскорблений со стороны потерпевших. Суд не нашел в действиях Мамаева и Кокорина предварительного сговора, но счел повод для драк незначительным, а поведение футболистов – заслуживающим наказания.
Пресненский суд Москвы в мае приговорил Кокорина и его брата Кирилла, участвовавшего в драке, к полутора годам колонии по делу о драках и хулиганстве. Мамаев и их друг Александр Протасовицкий получили один год и пять месяцев колонии общего режима. Затем Мосгорсуд уточнил приговор футболистам, квалифицировав их действия как хулигантство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. ( п. «а» ч. 1 ст. 213 УК). Реальные сроки футболистов при этом изменены не были.
В начале июля их этапировали в колонию.
Кокорин и Мамаев – действующие футболисты. Мамаев является полузащитником футбольного клуба «Краснодар», Кокорин – нападающим «Зенита».
Политика
Новости
Зеленский подтвердил существование заявления об отставке руководителя его офиса
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что руководитель его офиса Андрей Богдан написал заявление об отставке, но речи об увольнении не идет. Оно было написано заранее и по состоянию на сегодняшний день не подписано.
По словам Зеленского, все ключевые люди, которые пришли вместе с ним, договорились с самого начала написать заявление на увольнение на случай, если «общество или президент будут чувствовать, что тот или иной человек не может справиться с поставленными Украиной задачами». Президент Украины пообещал при необходимости показать все заявления на увольнение от членов его команды.
О том, что Богдан написал заявление на увольнение по собственному желанию, ранее сообщил украинский «24-й канал» со ссылкой на источники. По его информации, Богдан после отставки вступит в должность председателя Высшего совета правосудия. В офисе Зеленского эту информацию назвали чепухой.
Богдан возглавил офис Зеленского на следующий день после его инаугурации в мае. Ранее сам Богдан в интервью телеканалу «1+1» говорил о том, что может поменяться постами с Сергеем Шефиром, который является первым помощником Зеленского.
Политика
Новости
Митрохин: избирком сорвал регистрацию на выборы в Мосгордуму
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Член партии «Яблоко» Сергей Митрохин написал на своей странице в Facebook о том, что не смог зарегистрироваться для участия в выборах в Мосгордуму, несмотря на решение Мосгоризбиркома. Заседание окружной комиссии по его вопросу было назначено на 2 августа, но члены комиссии на него не пришли, заявил политик. По словам Митрохина, пресс-секретарь окружного избиркома Артем Коробьянц объявил штабу кандидата об отсутствии кворума, что не позволило провести регистрацию. «Я уже ничему не удивляюсь», – прокомментировал ситуацию Митрохин.
Митрохин в числе девяти кандидатов от «Яблока» в начале июля подал документы на регистрацию его кандидатом в депутаты Мосгордумы. Он избирается по 43-му округу (районы Арбат, Пресненский, Хамовники). В середине июля окружная комиссия отказала ему в регистрации: подписи, собранные кандидатом, она сочла недействительными, процент брака был выше 10%, необходимых для положительного решения о регистрации. Митрохин с этим решением не согласился и подал жалобу в Мосгоризбирком, который 30 июля эту жалобу удовлетворил.
«Перетрудились на проверке подписей. Когда надо было их забраковывать, комиссия собиралась оперативно и в полном составе. Но сейчас другой случай: надо отменить напортаченное и зарегистрировать меня как кандидата. Этого кворум не выдержал и испарился», – написал Митрохин в Facebook.
Секретарь комиссии Коробьянц рассказал «Ведомостям», что дата заседания пока не назначена, о чем и известили Митрохина. По закону на рассмотрение вопроса отводится 10 дней, напомнил он.
Технологии
Новости
ФАС допустила воздействие на операторов для отмены роуминга с Белоруссией
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Антимонопольные органы России и Белоруссии могут «деликатно» оказать воздействие на операторов связи для отмены роуминга между двумя странами. Об этом сообщил замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин на совещании в Полоцке, передает ТАСС.
Должно произойти одномоментное снижение ставок во взаиморасчетах и межоператорских ставок в роуминге, что приведет к снижению тарифов в рознице, рассказал Голомолзин. Если этого не произойдет, антимонопольные службы «помогут» операторам принять соответствующие решения. Такая работа будет проведена в течение ближайшего полугода, уточнил чиновник.
Позиции России и Белоруссии по вопросу отмены роуминга сблизились, отметил замглавы Минкомсвязи Олег Иванов. По его словам, сейчас необходимо найти приемлемые для всех сторон пути перехода к отмене платы за входящие звонки.
Решение об отмене роуминга между Россией и Белоруссией может быть принято до конца года, заявила в середине июля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Однако 28 июля министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков сказал, что Россия и Белоруссия не могут договориться об условиях отмены роуминга, потому что Белоруссия не готова отменить плату за входящие для путешествующих абонентов.
Политика
Новости
Суд продлил арест девелопера Худояна до середины октября
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Тверской районный суд Москвы по ходатайству следствия продлил до 14 октября арест владельцу девелоперской компании Optima Development Альберту Худояну, который обвиняется в мошенничестве на 2 млрд руб., передает ТАСС. Худоян не присутствовал на заседании, так как был госпитализирован в СИЗО «Бутырка» после гипертонического криза.
О задержании Худояна стало известно 14 июня, о нем сообщил его адвокат Александр Карабанов. В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, составляет 10 лет лишения свободы. Суд 15 июня отправил девелопера под домашний арест, а в июле – в СИЗО. Худоян свою вину не признал и связал уголовное преследование с рейдерским захватом Optima Development, которая была основана в 2007 г. Единственный проект компании в Москве – строящийся жилой комплекс «Прайм парк» на Ленинградском проспекте около ст. м. «Динамо» – был продан А1. В ее портфеле есть также региональные проекты.
Как рассказал адвокат, дело в отношении Худояна заведено по факту похищения трех земельных участков, другие подробности дела не разглашались. По словам адвокатов, дело Худояна связано с делом его бизнес-партнера, бывшего депутата Госдумы Ильдара Самиева, который также обвиняется в мошенничестве при продаже квартиры в элитном московском ЖК Knightsbridge, писал «Коммерсантъ».