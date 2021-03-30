Республика Мали зарегистрировала «Спутник V»
Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» зарегистрирована в республике Мали, сообщается на сайте Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
«Таким образом, вакцина «Спутник V» одобрена в 58 странах с общим населением свыше 1,5 млрд человек. Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)», — сообщили в РФПИ, отметив, что по количеству полученных одобрений «Спутник V» занимает второе место в мире.
Вакцина «Спутник V», разработанная в научном Центре им. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%. Препарат используется для массовой вакцинации россиян от коронавируса.