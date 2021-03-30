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В Подмосковье мужчина открыл стрельбу по силовикам

Ведомости

В подмосковном городе Мытищи мужчина забаррикадировался в доме и открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб. 

Инцидент произошел в коттеджном поселке «Новые вешки» — сейчас силовики оцепили здание, пострадавших пока нет. 

По данным Telegram-канала Life Shot, стрелок — 61-летний житель Москвы Владимир Барданов. В доме с ним находятся дочь, зять и ребёнок, которых он отпустил. На него зарегистрировано 5 нарезных единиц оружия и одно травматическое, уточняет канал. По данным «РИА Новости», силовики начали штурм дома. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных