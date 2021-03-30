В Подмосковье мужчина открыл стрельбу по силовикам

По данным Telegram-канала Life Shot, стрелок — 61-летний житель Москвы Владимир Барданов. В доме с ним находятся дочь, зять и ребёнок, которых он отпустил. На него зарегистрировано 5 нарезных единиц оружия и одно травматическое, уточняет канал. По данным «РИА Новости», силовики начали штурм дома.