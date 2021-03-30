В Подмосковье мужчина открыл стрельбу по силовикам
В подмосковном городе Мытищи мужчина забаррикадировался в доме и открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.
Инцидент произошел в коттеджном поселке «Новые вешки» — сейчас силовики оцепили здание, пострадавших пока нет.
По данным Telegram-канала Life Shot, стрелок — 61-летний житель Москвы Владимир Барданов. В доме с ним находятся дочь, зять и ребёнок, которых он отпустил. На него зарегистрировано 5 нарезных единиц оружия и одно травматическое, уточняет канал. По данным «РИА Новости», силовики начали штурм дома.