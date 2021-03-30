Песков рассказал о просьбе европейцев упростить въезд в Россию для вакцинации

«Несмотря ни на что, имидж этой вакцины и доверие к этой вакцине абсолютно безупречное, и это оправдано. По мере того, как будет наращиваться производство, разумеется, будет в большей степени удовлетворяться спрос и на зарубежных потребителей», — отметил Песков. По его словам, удовлетворение потребностей россиян в вакцине – «абсолютнейший приоритет».