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Песков рассказал о просьбе европейцев упростить въезд в Россию для вакцинации

Ведомости

Представители некоторых стран Европы предлагали разрешить иностранцам приезжать в Россию для вакцинации от коронавируса, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Но были уже инициативы относительно того, что необходимо подумать, можно ли предоставить возможность иностранцам приезжать к нам и делать здесь прививки. Такие инициативы были, они были даже от представителей некоторых европейских стран», — сказал Песков.

По его словам, этот вопрос относится к оперштабу правительства по борьбе с коронавирусом. Президент Владимир Путин будет ориентироваться на решение и рекомендации штаба, добавил Песков.

Он рассказал, что в большинстве стран не хватает вакцины от коронавируса. Большим спросом за рубежом пользуются российские вакцины, в том числе «Спутник V».

«Несмотря ни на что, имидж этой вакцины и доверие к этой вакцине абсолютно безупречное, и это оправдано. По мере того, как будет наращиваться производство, разумеется, будет в большей степени удовлетворяться спрос и на зарубежных потребителей», — отметил Песков. По его словам, удовлетворение потребностей россиян в вакцине – «абсолютнейший приоритет».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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