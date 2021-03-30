Песков рассказал о просьбе европейцев упростить въезд в Россию для вакцинации
Представители некоторых стран Европы предлагали разрешить иностранцам приезжать в Россию для вакцинации от коронавируса, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Но были уже инициативы относительно того, что необходимо подумать, можно ли предоставить возможность иностранцам приезжать к нам и делать здесь прививки. Такие инициативы были, они были даже от представителей некоторых европейских стран», — сказал Песков.
По его словам, этот вопрос относится к оперштабу правительства по борьбе с коронавирусом. Президент Владимир Путин будет ориентироваться на решение и рекомендации штаба, добавил Песков.
Он рассказал, что в большинстве стран не хватает вакцины от коронавируса. Большим спросом за рубежом пользуются российские вакцины, в том числе «Спутник V».
«Несмотря ни на что, имидж этой вакцины и доверие к этой вакцине абсолютно безупречное, и это оправдано. По мере того, как будет наращиваться производство, разумеется, будет в большей степени удовлетворяться спрос и на зарубежных потребителей», — отметил Песков. По его словам, удовлетворение потребностей россиян в вакцине – «абсолютнейший приоритет».