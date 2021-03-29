Песков назвал вакцину от коронавируса главным научным достижением 2020 года
Главным научным достижением прошедшего года является разработка вакцины от коронавируса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого передает ТАСС.
«Наверное, вакцина», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос в ходе брифинга по итогам заседания оргкомитета всероссийской премии «За верность науке».
На данный момент в России зарегистрированы три препарата от коронавируса — «Спутник V» от научного центра им. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» и «КовиВак» от центра им. Чумакова. 22 марта министр здравоохранения страны Михаил Мурашко сообщил о планах привить более 30 млн россиян к середине июня. В целом вакцинировать хотят около 60% взрослого населения страны, или 69,8 млн человек.
Вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным разработчиков, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. Препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «КовиВак» — в феврале 2021 г. Массовая вакцинация началась в России в январе 2021 г.