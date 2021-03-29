Аналитики назвали долю готовых сделать прививку от коронавируса россиян

Примечательно, что текущий показатель — самый маленький за все время наблюдений. Таким же он был лишь по итогам исследования, проведенного в начале декабря. Наибольшее число готовых привиться было в первую волну заболеваемости, в конце марта — середине апреля 2020 г. — 28%. Это было еще до начала массовой вакцинации населения, стартовавшей 18 января.