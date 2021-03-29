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Аналитики назвали долю готовых сделать прививку от коронавируса россиян

Ведомости

Каждый одиннадцатый (9%) однозначно готов сделать прививку от коронавируса, следует из результатов опроса сервиса по поиску работы SuperJob, проведенного среди 1600 экономически активных россиян старше 18 лет из 426 населенных пунктов страны.

Примечательно, что текущий показатель — самый маленький за все время наблюдений. Таким же он был лишь по итогам исследования, проведенного в начале декабря. Наибольшее число готовых привиться было в первую волну заболеваемости, в конце марта — середине апреля 2020 г. — 28%. Это было еще до начала массовой вакцинации населения, стартовавшей 18 января.

«Каждый одиннадцатый россиянин (9%) полностью готов сделать прививку, еще 19% скорее готовы. Однозначно против вакцинации 41%, скорее против — 31%», — выяснили аналитики.

Среди мужчин больше респондентов заявили о готовности вакцинироваться: 12% ответили, что «однозначно да», а еще 22% — «скорее да». Среди женщин почти половина — 46% — выбрали вариант «однозначно нет». Чаще всего привиться уверенно соглашались люди с ежемесячным доходом от 50 до 80 тыс. руб. — 14%. Наиболее велика доля однозначных отказов — 46% — среди лиц с доходами до 30 тыс. руб.

Также россияне выразили нежелание прививать от коронавируса своих домашних питомцев. Ранее Россельхознадзор сообщил, что в конце апреля в гражданский оборот поступит вакцина «Карнивак-Ков», разработанная специально для животных. Абсолютно не готов подвергать вакцинации кошек 41% их владельцев, среди собачников доля больше — 43%. Вариант «скорее нет» выбрали по 42% и 38% опрошенных соответственно. Однозначную готовность сделать прививки питомцам продемонстрировали по 5% опрошенных.

На данный момент в России зарегистрированы три препарата от коронавируса — «Спутник V» от научного центра им. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» и «КовиВак» от центра им. Чумакова. 22 марта министр здравоохранение страны Михаил Мурашко сообщил о планах привить более 30 млн россиян к середине июня. В целом вакцинировать хотят около 60% взрослого населения страны, или 69,8 млн человек.

Ранее по теме: Минздрав сообщил о планах привить от коронавируса 30 млн россиян к июню

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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