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Минздрав сообщил о планах привить от коронавируса 30 млн россиян к июню

Ведомости

Более 30 млн жителей России планируется привить от коронавируса до середины июня, заявил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Сейчас подписан договор на поставку 30 млн доз вакцины "Спутник V", и дополнительные поставки будут еще "ЭпиВакКороны". Производственные планы сейчас сверстаны. Поэтому больше 30 млн человек [будут вакцинированы], будут до конца мая поставлены дозы [вакцины] и привиты они будут где-то ориентировочно до 15 июня», — сказал Мурашко (цитата по ТАСС).

Всего в России планируется привить от коронавируса около 60% взрослого населения или 69,8 млн человек. В случае необходимости охват вакцинацией будет увеличен, отметил министр.

В России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. Препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «КовиВак» — в феврале 2021 г. Массовая вакцинация началась в России в январе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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