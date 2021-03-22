Минздрав сообщил о планах привить от коронавируса 30 млн россиян к июню
Более 30 млн жителей России планируется привить от коронавируса до середины июня, заявил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Сейчас подписан договор на поставку 30 млн доз вакцины "Спутник V", и дополнительные поставки будут еще "ЭпиВакКороны". Производственные планы сейчас сверстаны. Поэтому больше 30 млн человек [будут вакцинированы], будут до конца мая поставлены дозы [вакцины] и привиты они будут где-то ориентировочно до 15 июня», — сказал Мурашко (цитата по ТАСС).
Всего в России планируется привить от коронавируса около 60% взрослого населения или 69,8 млн человек. В случае необходимости охват вакцинацией будет увеличен, отметил министр.
В России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. Препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «КовиВак» — в феврале 2021 г. Массовая вакцинация началась в России в январе.