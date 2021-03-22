Голикова назвала сроки формирования коллективного иммунитета к коронавирусу
Коллективный иммунитет к коронавирусу у жителей России сформируется к августу этого года, заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова в ходе совещания по вопросам вакцинации против COVID-19. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».
«Наша задача — как можно быстрее и эффективнее достигнуть тех показателей коллективного иммунитета, которые как задачу мы перед собой поставили. Мы считаем, что это июль-август 2021 года — достижение этого коллективного иммунитета. Если ситуация будет развиваться еще быстрее с точки зрения применения вакцины, то это может быть достигнуто в еще более короткие сроки», — сказала вице-премьер.
Голикова также призвала всех граждан сделать прививку от коронавируса. Она пояснила, что скоро начнется сезон отпусков и перед поездкой на отдых необходимо обезопасить себя и своих близких.
Массовая вакцинация от коронавируса началась в России 18 января 2021 г. Гражданам делают прививку «Спутником V», разработанным в научном центре им. Гамалеи. Препарат вводится в два этапа с промежутком в 21 день. По данным научного журнала The Lancet, эффективность лекарства составляет 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%.
Ранее в ходе сегодняшнего заседания президент России Владимир Путин заявил, что обе дозы вакцины получили уже 4,3 млн граждан страны. Еще примерно 2 млн пока сделали лишь первый из двух уколов. Сам глава государства планирует сделать прививку завтра, 23 марта.
По данным оперштаба на 22 марта, за время пандемии коронавирус выявили у 4 466 153 россиян. Из них у 9284 — за последние сутки. Умерли при этом 95 391 пациентов с COVID-19. Сейчас им болеют 293 577 жителей страны.