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Голикова назвала сроки формирования коллективного иммунитета к коронавирусу

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Коллективный иммунитет к коронавирусу у жителей России сформируется к августу этого года, заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова в ходе совещания по вопросам вакцинации против COVID-19. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».

«Наша задача — как можно быстрее и эффективнее достигнуть тех показателей коллективного иммунитета, которые как задачу мы перед собой поставили. Мы считаем, что это июль-август 2021 года — достижение этого коллективного иммунитета. Если ситуация будет развиваться еще быстрее с точки зрения применения вакцины, то это может быть достигнуто в еще более короткие сроки», — сказала вице-премьер.

Голикова также призвала всех граждан сделать прививку от коронавируса. Она пояснила, что скоро начнется сезон отпусков и перед поездкой на отдых необходимо обезопасить себя и своих близких.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в России 18 января 2021 г. Гражданам делают прививку «Спутником V», разработанным в научном центре им. Гамалеи. Препарат вводится в два этапа с промежутком в 21 день. По данным научного журнала The Lancet, эффективность лекарства составляет 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. 

Ранее в ходе сегодняшнего заседания президент России Владимир Путин заявил, что обе дозы вакцины получили уже 4,3 млн граждан страны. Еще примерно 2 млн пока сделали лишь первый из двух уколов. Сам глава государства планирует сделать прививку завтра, 23 марта.

По данным оперштаба на 22 марта, за время пандемии коронавирус выявили у 4 466 153 россиян. Из них у 9284 — за последние сутки. Умерли при этом 95 391 пациентов с COVID-19. Сейчас им болеют 293 577 жителей страны.

Ранее по теме: Путин сообщил о намерении вакцинироваться от коронавируса 23 марта

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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