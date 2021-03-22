Голикова назвала сроки формирования коллективного иммунитета к коронавирусу

«Наша задача — как можно быстрее и эффективнее достигнуть тех показателей коллективного иммунитета, которые как задачу мы перед собой поставили. Мы считаем, что это июль-август 2021 года — достижение этого коллективного иммунитета. Если ситуация будет развиваться еще быстрее с точки зрения применения вакцины, то это может быть достигнуто в еще более короткие сроки», — сказала вице-премьер.