Путин сообщил о намерении вакцинироваться от коронавируса 23 марта

Массовая вакцинация от коронавируса в России проходит с 18 января 2021 г. Гражданам делают прививку «Спутником V», разработанным в научном Центре им. Гамалеи и зарегистрированным первым в мире среди подобных препаратов. По данным научного журнала The Lancet, эффективность лекарства составляет 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. На данный момент оно зарегистрировано в 55 странах мира с общей численностью населения более 1,4 млрд человек. В день, когда Путин поручил начать прививочную кампанию в стране, он назвал «Спутник V» лучшей вакциной от коронавируса в мире.