Путин сообщил о намерении вакцинироваться от коронавируса 23 марта
Президент России Владимир Путин завтра сделает прививку от коронавируса. Об этом он сообщил в ходе совещания по вопросам вакцинации против COVID-19, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».
«Хотел бы вновь подчеркнуть, что вакцинация — это, конечно, добровольный выбор каждого человека, личное решение каждого человека. Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра», — сказал глава государства.
Путин не уточнил, какой именно вакциной привьется. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что одной из трех российских, поскольку они все «хорошие и надежные», пишет ТАСС. Он отметил, что это событие не будет «публичным мероприятием».
Массовая вакцинация от коронавируса в России проходит с 18 января 2021 г. Гражданам делают прививку «Спутником V», разработанным в научном Центре им. Гамалеи и зарегистрированным первым в мире среди подобных препаратов. По данным научного журнала The Lancet, эффективность лекарства составляет 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. На данный момент оно зарегистрировано в 55 странах мира с общей численностью населения более 1,4 млрд человек. В день, когда Путин поручил начать прививочную кампанию в стране, он назвал «Спутник V» лучшей вакциной от коронавируса в мире.
Вопрос о том, когда президент сделает прививку от коронавируса, журналисты неоднократно задавали Пескову. Тот сказал, что Путин сам объявит о подобном решении. 11 февраля российский лидер сообщил о планах привиться к осени. Он также сказал, что не собирается делать это публично, как некоторые из его западных коллег.
Ранее прививку от коронавируса в прямом эфире сделал президент США Джо Байден. Другие лидеры стран сообщили о подобном шаге сами или через пресс-службу. Например, 9 марта вакцинацию прошел президент Италии Серджо Маттарелла. Также это сделали президент Турции Реджеп Эрдоган, президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, королева Великобритании Елизавета II и ее супруг принц Филипп.