Путин впервые назвал возможный срок своей вакцинации от коронавируса
Президент России Владимир Путин может привиться вакциной от коронавируса «Спутник V» к осени. Об этом глава государства заявил во время прошедшей вчера встречи с главными редакторами российских СМИ, сообщает «Коммерсантъ».
Путин допустил, что привьется вакциной «Спутник V» от коронавируса после консультации с врачами. По его словам, он получит инъекцию в конце лета или начале осени из-за необходимости рабочих поездок. Путин отметил, что не собирается делать прививку публично, перед камерами, как это уже сделали некоторые лидеры стран Запада, включая 78-летнего президента США Джо Байдена.
Президент добавил, что в его прививочном плане также есть прививки от гриппа и пневмококка, от этого будет зависеть время, когда он сделает прививку от коронавируса.
27 декабря 2020 года пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин в обозримой перспективе сам расскажет о принятом решении по прививке от коронавируса.
«Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. 2 февраля медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний «Спутника V». По данным ученых, эффективность вакцины составила 91,6%, для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. От тяжелого течения коронавируса препарат защищает на 100%.