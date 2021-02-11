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Путин впервые назвал возможный срок своей вакцинации от коронавируса

Ведомости

Президент России Владимир Путин может привиться вакциной от коронавируса «Спутник V» к осени. Об этом глава государства заявил во время прошедшей вчера встречи с главными редакторами российских СМИ, сообщает «Коммерсантъ».

Путин допустил, что привьется вакциной «Спутник V» от коронавируса после консультации с врачами. По его словам, он получит инъекцию в конце лета или начале осени из-за необходимости рабочих поездок. Путин отметил, что не собирается делать прививку публично, перед камерами, как это уже сделали некоторые лидеры стран Запада, включая 78-летнего президента США Джо Байдена.

Президент добавил, что в его прививочном плане также есть прививки от гриппа и пневмококка, от этого будет зависеть время, когда он сделает прививку от коронавируса.

27 декабря 2020 года пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин в обозримой перспективе сам расскажет о принятом решении по прививке от коронавируса.

«Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. 2 февраля медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний «Спутника V». По данным ученых, эффективность вакцины составила 91,6%, для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. От тяжелого течения коронавируса препарат защищает на 100%.

Ранее по теме: Песков прокомментировал сообщения о вакцинации Путина

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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