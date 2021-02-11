Путин впервые назвал возможный срок своей вакцинации от коронавируса

Путин допустил, что привьется вакциной «Спутник V» от коронавируса после консультации с врачами. По его словам, он получит инъекцию в конце лета или начале осени из-за необходимости рабочих поездок. Путин отметил, что не собирается делать прививку публично, перед камерами, как это уже сделали некоторые лидеры стран Запада, включая 78-летнего президента США Джо Байдена.