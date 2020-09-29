Песков прокомментировал сообщения о вакцинации Путина
Прививка от коронавируса является обязательным условием визита президента Владимира Путина в Южную Корею по приглашению лидера страны Мун Чжэ Ина, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Путин имеет действующее приглашение, которое вчера его южнокорейский коллега возобновил. И Путин подтвердил, что со временем он обязательно намерен воспользоваться этим любезным приглашением, после того, как и когда он примет решение поставить себе прививку», — сказал Песков. Он добавил, что прививка упоминалась исключительно в контексте разговора о визите в Южную Корею, однако подтвердил, что для понижения мер предосторожности в отношении главы государства ее необходимо сделать.
«Естественно, в случае главы государства, конечно, действуют особые меры предосторожности. Он уже сам заявил, что он думает о прививке. Поэтому давайте дождёмся, когда он сам примет такое решение», — сказал Песков. По его словам, факт прививки «в тайне держать мы не будем».
Накануне агентство Yonhap со ссылкой на администрацию президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина сообщило, что Путин в разговоре с лидером страны заявил о намерении сделать прививку российской вакциной от коронавируса, чтобы совершить визит в Сеул. Ни дата визита, ни то, какой препарат планирует использовать президент России, не уточнялось.
Россия первой в мире зарегистрировала собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи — «Спутник V». Производить ее начали 15 августа, сейчас проходят пострегистрационные испытания препарата с участием около 40 000 добровольцев. Вторая вакцина от коронавируса, разработанная в центре «Вектор», может быть зарегистрирована до 15 октября 2020 г. Минздрав выдал разрешение на проведение клинических испытаний еще одной вакцины, разработанной в центре им. Чумакова.
Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос о вакцинации президента от коронавируса. По его словам, Путин сам сообщит о планах вакцинации, «если посчитает это нужным». Президент ранее сообщал, что вакцинацию от COVID-19 прошла одна из его дочерей.