Песков прокомментировал сообщения о вакцинации Путина

«Путин имеет действующее приглашение, которое вчера его южнокорейский коллега возобновил. И Путин подтвердил, что со временем он обязательно намерен воспользоваться этим любезным приглашением, после того, как и когда он примет решение поставить себе прививку», — сказал Песков. Он добавил, что прививка упоминалась исключительно в контексте разговора о визите в Южную Корею, однако подтвердил, что для понижения мер предосторожности в отношении главы государства ее необходимо сделать.