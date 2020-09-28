Yonhap: Путин пообещал привиться от коронавируса перед визитом в Южную Корею
Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ин пообещал привиться российской вакциной от коронавируса перед визитом в Южную Корею. Об этом пишет Yonhap со ссылкой на администрацию южнокорейского лидера.
Мун заявила российскому президенту, что хотела бы обсудить с ним ряд вопросов двусторонних отношений, и выразила надежду, что визит в Южную Корею состоится, «как только ситуация с коронавирусом стабилизируется». «Я приеду в Корею, [привитый] российской вакциной», — передает ответ Путина пресс-служба южнокорейского президента. Какую именно вакцину имел в виду президент, не уточнялось.
Российский лидер также отметил высокий уровень карантинных мер в Южной Корее и выразил намерение России присоединиться к деятельности Всемирного исследовательского института вакцин (IVI) со штаб-квартирой в Сеуле.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи — «Спутник V». Производить препарат начали 15 августа. Сейчас проходят пострегистрационные испытания вакцины. Планируется привить около 40 000 добровольцев. Вторая вакцина от коронавируса, разработанная в центре «Вектор», может быть зарегистрирована до 15 октября 2020 г. Минздрав выдал разрешение на проведение клинических испытаний еще одной вакцины, разработанной в центре им. Чумакова.
Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос о вакцинации президента от коронавируса. По его словам, Путин сам сообщит о планах вакцинации, «если посчитает это нужным». Президент ранее сообщал, что вакцинацию от COVID-19 прошла одна из его дочерей.