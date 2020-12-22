Байден привился от коронавируса в прямом эфире

«Я делаю это, чтобы продемонстрировать, что люди должны быть готовы, когда это возможно, сделать прививку. Не о чем волноваться. Я с нетерпением жду второго укола, как и Джилл (жена Байдена. — Ведомости)», — сказал Байден. Будущая первая леди сделала прививку в понедельник в той же больнице.