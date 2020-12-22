Байден привился от коронавируса в прямом эфире
Победивший на выборах президента США Джо Байден сделал прививку от коронавируса в прямом эфире, сообщил телеканал CNN. Прививка была сделана в госпитале ChristianaCare в Ньюарке, штат Делавэр, вакциной BioNTech и Pfizer.
«Я делаю это, чтобы продемонстрировать, что люди должны быть готовы, когда это возможно, сделать прививку. Не о чем волноваться. Я с нетерпением жду второго укола, как и Джилл (жена Байдена. — Ведомости)», — сказал Байден. Будущая первая леди сделала прививку в понедельник в той же больнице.
Байден отметил, что распространение вакцины находится на начальной стадии, и призвал американцев носить маски, соблюдать социальную дистанцию и не путешествовать без крайней необходимости во время праздников.
President-elect Joe Biden receives his first dose of Covid-19 vaccine https://t.co/nqsCFtQsx5 pic.twitter.com/0w83G9IzZW— CNN Politics (@CNNPolitics) December 21, 2020
Президент США Дональд Трамп заявил о начале вакцинации от коронавируса в стране 14 декабря. Ранее Управление по вопросам качества продуктов и медикаментов (FDA) США одобрило вакцину от коронавируса, разработанную совместно немецкой BioNTech и американской Pfizer.
По результатам третьего этапа испытаний вакцины ее эффективность оценивается в 95%. 2 декабря препарат BioNTech и Pfizer получил временное разрешение на использование своей вакцины в Великобритании.
18 декабря регулятор США одобрил использование вакцины от коронавируса компании Moderna. По итогам третьей фазы клинических испытаний эффективность вакцины от Moderna составила 94,1%. Эффективность препарата против развития тяжелого течения коронавируса компания оценила в 100%.