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Байден привился от коронавируса в прямом эфире

Ведомости

Победивший на выборах президента США Джо Байден сделал прививку от коронавируса в прямом эфире, сообщил телеканал CNN. Прививка была сделана в госпитале ChristianaCare в Ньюарке, штат Делавэр, вакциной BioNTech и Pfizer.

«Я делаю это, чтобы продемонстрировать, что люди должны быть готовы, когда это возможно, сделать прививку. Не о чем волноваться. Я с нетерпением жду второго укола, как и Джилл (жена Байдена. — Ведомости)», — сказал Байден. Будущая первая леди сделала прививку в понедельник в той же больнице. 

Байден отметил, что распространение вакцины находится на начальной стадии, и призвал американцев носить маски, соблюдать социальную дистанцию и не путешествовать без крайней необходимости во время праздников. 

Президент США Дональд Трамп заявил о начале вакцинации от коронавируса в стране 14 декабря. Ранее Управление по вопросам качества продуктов и медикаментов (FDA) США одобрило вакцину от коронавируса, разработанную совместно немецкой BioNTech и американской Pfizer. 

По результатам третьего этапа испытаний вакцины ее эффективность оценивается в 95%. 2 декабря препарат BioNTech и Pfizer получил временное разрешение на использование своей вакцины в Великобритании. 

18 декабря регулятор США одобрил использование вакцины от коронавируса компании Moderna. По итогам третьей фазы клинических испытаний эффективность вакцины от Moderna составила 94,1%. Эффективность препарата против развития тяжелого течения коронавируса компания оценила в 100%. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных