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Австрия планирует закупить 1 млн доз «Спутника V»

Ведомости

Австрия планирует приобрести у России 1 млн доз «Спутника V» для вакцинации 500 тыс. человек, сообщает OE24 со ссылкой на заявление канцлера Австрии Себастьяна Курца. Речь идет о трех поставках: 300 тыс. доз препарата в апреле, 500 тыс. в мае и 200 тыс. в начале июня.

«Не должно быть геополитических шор с вакциной. Единственное, что важно, это то, является ли вакцина эффективной и безопасной, а не то, откуда она берется... Если Австрия получит еще 1 млн доз вакцинации, станет возможным более раннее возвращение к нормальной жизни, и мы сможем спасти много жизней и рабочих мест», — сказал Курц.

Вопрос возможных поставок российского препарата в Австрию обсуждался в ходе состоявшегося 26 февраля телефонного разговора президента России Владимира Путина и Себастьяна Курца, передавала пресс-служба Кремля. Помимо этого, стороны обсудили и организацию совместного производства вакцины.

Вакцина «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. Препарат прошел процедуру регистрации более чем в 50 странах.

Первой страной Евросоюза, зарегистрировавшей «Спутник V», стала Венгрия. В конце января была достигнута договоренность о поставках препарата в страну. В середине февраля Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) приняло заявку на регистрацию «Спутник V».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных