Австрия планирует закупить 1 млн доз «Спутника V»
Австрия планирует приобрести у России 1 млн доз «Спутника V» для вакцинации 500 тыс. человек, сообщает OE24 со ссылкой на заявление канцлера Австрии Себастьяна Курца. Речь идет о трех поставках: 300 тыс. доз препарата в апреле, 500 тыс. в мае и 200 тыс. в начале июня.
«Не должно быть геополитических шор с вакциной. Единственное, что важно, это то, является ли вакцина эффективной и безопасной, а не то, откуда она берется... Если Австрия получит еще 1 млн доз вакцинации, станет возможным более раннее возвращение к нормальной жизни, и мы сможем спасти много жизней и рабочих мест», — сказал Курц.
Вопрос возможных поставок российского препарата в Австрию обсуждался в ходе состоявшегося 26 февраля телефонного разговора президента России Владимира Путина и Себастьяна Курца, передавала пресс-служба Кремля. Помимо этого, стороны обсудили и организацию совместного производства вакцины.
Вакцина «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. Препарат прошел процедуру регистрации более чем в 50 странах.
Первой страной Евросоюза, зарегистрировавшей «Спутник V», стала Венгрия. В конце января была достигнута договоренность о поставках препарата в страну. В середине февраля Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) приняло заявку на регистрацию «Спутник V».