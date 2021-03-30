Австрия планирует закупить 1 млн доз «Спутника V»

«Не должно быть геополитических шор с вакциной. Единственное, что важно, это то, является ли вакцина эффективной и безопасной, а не то, откуда она берется... Если Австрия получит еще 1 млн доз вакцинации, станет возможным более раннее возвращение к нормальной жизни, и мы сможем спасти много жизней и рабочих мест», — сказал Курц.