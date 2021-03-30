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Строящийся траулер опрокинулся на судоремонтном заводе под Санкт-Петербургом

Ведомости

В Кировском районе Ленинградской области строящееся судно завалилось на борт, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

«Корпус уже стабилизирован. Трюм был затоплен, информация о пострадавших уточняется», — передает агентство.

По словам источника агентства, на площадке Ленинградского судостроительного завода «Пелла» накренился рыболовецкий траулер небольшого размера. В результате несколько человек получили легкие травмы, судьба двоих рабочих неизвестна.

На сайте МЧС уточнили, что инцидент произошел на судостроительном заводе в поселке Отрадное около 15.00. Шесть рабочих выбрались самостоятельно. Спасатели ведут поисковые работы.

«В 15.15 поступил сигнал о крене строящегося судна на судостроительном предприятии в поселке Отрадное Кировского района. Незамедлительно к месту вызова были направлены пожарно-спасательные подразделения. По прибытию было установлено, что в результате крена произошло затопление трюмов», — говорится в сообщении ведомства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных