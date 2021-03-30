Строящийся траулер опрокинулся на судоремонтном заводе под Санкт-Петербургом
В Кировском районе Ленинградской области строящееся судно завалилось на борт, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
«Корпус уже стабилизирован. Трюм был затоплен, информация о пострадавших уточняется», — передает агентство.
По словам источника агентства, на площадке Ленинградского судостроительного завода «Пелла» накренился рыболовецкий траулер небольшого размера. В результате несколько человек получили легкие травмы, судьба двоих рабочих неизвестна.
На сайте МЧС уточнили, что инцидент произошел на судостроительном заводе в поселке Отрадное около 15.00. Шесть рабочих выбрались самостоятельно. Спасатели ведут поисковые работы.
«В 15.15 поступил сигнал о крене строящегося судна на судостроительном предприятии в поселке Отрадное Кировского района. Незамедлительно к месту вызова были направлены пожарно-спасательные подразделения. По прибытию было установлено, что в результате крена произошло затопление трюмов», — говорится в сообщении ведомства.