Строящийся траулер опрокинулся на судоремонтном заводе под Санкт-Петербургом

«В 15.15 поступил сигнал о крене строящегося судна на судостроительном предприятии в поселке Отрадное Кировского района. Незамедлительно к месту вызова были направлены пожарно-спасательные подразделения. По прибытию было установлено, что в результате крена произошло затопление трюмов», — говорится в сообщении ведомства.