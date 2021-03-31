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Россияне оценили последствия трудоустройства «по знакомству»

Ведомости

Каждый четвертый россиянин (27%), когда-либо рекомендовавший взять на работу своих родственников, друзей или знакомых, впоследствии пожалел о своем решении, следует из опроса, проведенного сервисом SuperJob среди 1600 экономически активных граждан старше 18 лет из 359 населенных пунктов страны (есть в распоряжении «Ведомостей»).

Среди мужчин о подобном заявили 29% респондентов, а среди женщин — 26% соответственно. Средняя доля на протяжении как минимум 10 лет колеблется вблизи сегодняшнего значения: в 2010 г. она составляла 29%, а в 2015 — 25%.

При этом большинство людей все же не пожалели о сделанной рекомендации: так сказали 62% опрошенных. В целом чуть больше половины — 51% — жителей страны хоть раз помогали близким и знакомым с трудоустройством, выяснили аналитики на основе ответов 5 тыс. россиян из 776 населенных пунктов.

«Число тех, кому приходилось давать рекомендации, растет с возрастом и уровнем дохода респондентов: если среди опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет подобный опыт есть у 38%, то среди респондентов старше 45-ти — у 59%. Среди россиян с доходом до 30 тыс. руб. содействовать в трудоустройстве доводилось 42%, свыше 80 тыс. руб. — 58%», — выяснили в SuperJob.

Аналитики отметили, что чаще всего подобные рекомендации являются успешными. Так, 79% респондентов сообщили, что их «протеже» в итоге удалось получить работу. Отрицательно ответили лишь 9% опрошенных. При этом среди HR-менеджеров только 11% признались, что никогда не сталкивались с трудоустройством по знакомству. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных