Россияне оценили последствия трудоустройства «по знакомству»

«Число тех, кому приходилось давать рекомендации, растет с возрастом и уровнем дохода респондентов: если среди опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет подобный опыт есть у 38%, то среди респондентов старше 45-ти — у 59%. Среди россиян с доходом до 30 тыс. руб. содействовать в трудоустройстве доводилось 42%, свыше 80 тыс. руб. — 58%», — выяснили в SuperJob.