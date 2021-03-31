Совфед одобрил закон о праве президента вновь баллотироваться на два срока

Закон также закрепляет, что президентом может быть избран гражданин России не моложе 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство. При этом требование об отсутствии иностранного гражданства не действует, если государство или его часть приняты в состав России. Также устанавливается минимальный возраст главы ЦИК — 30 лет.