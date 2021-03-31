Совфед одобрил закон о праве президента вновь баллотироваться на два срока
Совет Федерации одобрил закон, который позволяет, в числе прочего, действующему президенту Владимиру Путину вновь выдвигать свою кандидатуру на пост президента, сообщает ТАСС.
Ряд положений закона разработан во исполнение поправок к Конституции. Согласно одной из поправок, ограничение числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать пост главы государства, применяется к действующему главе государства без учета его прежних президентских сроков. До внесения изменений в Конституцию каждый президент мог править лишь два срока подряд.
Закон также закрепляет, что президентом может быть избран гражданин России не моложе 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство. При этом требование об отсутствии иностранного гражданства не действует, если государство или его часть приняты в состав России. Также устанавливается минимальный возраст главы ЦИК — 30 лет.