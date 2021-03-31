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Совфед одобрил закон о праве президента вновь баллотироваться на два срока

Ведомости

Совет Федерации одобрил закон, который позволяет, в числе прочего, действующему президенту Владимиру Путину вновь выдвигать свою кандидатуру на пост президента, сообщает ТАСС.

Ряд положений закона разработан во исполнение поправок к Конституции. Согласно одной из поправок, ограничение числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать пост главы государства, применяется к действующему главе государства без учета его прежних президентских сроков. До внесения изменений в Конституцию каждый президент мог править лишь два срока подряд.

Закон также закрепляет, что президентом может быть избран гражданин России не моложе 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство. При этом требование об отсутствии иностранного гражданства не действует, если государство или его часть приняты в состав России. Также устанавливается минимальный возраст главы ЦИК — 30 лет.

Ранее по теме: Госдума приняла закон о праве президента вновь баллотироваться на два срока

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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