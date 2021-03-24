Госдума приняла закон о праве президента вновь баллотироваться на два срока

Согласно одной из поправок, ограничение числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать пост главы государства, применяется к действующему главе государства без учета его прежних президентских сроков. До внесения изменений в Конституцию каждый президент мог править лишь два срока подряд. Но при рассмотрении поправок в Основной закон с подачи депутата Валентины Терешковой внесли оговорку: ограничения по количеству сроков снять с тех, кто был президентом до вступления изменений в силу.