Кудрин заявил о недоступности мер поддержки для 20% нуждающихся россиян
Более 20% нуждающихся россиян не получают ни одной из существующих мер соцподдержки, сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
«Наш анализ программ по борьбе с бедностью показал, что остаются неохваченными господдержкой категории граждан и более 20% граждан не подпадают ни под какие формы поддержки, хотя находятся по уровню жизни ниже прожиточного минимума», — сказал Кудрин (цитата по «РИА Новости»).
Он напомнил, что президент России Владимир Путин поставил цель снизить уровень бедности в стране с 13,2% до 6,6% населения к 2030 г. Кудрин добавил, что уровень бедности был бы на 2% выше, если бы не детские пособия, которые в прошлом году люди получали в рамках антикризисных мер. Глава ведомства подчеркнул, что для снижения уровня бедности нужно вводить дополнительные меры.
Ранее Кудрин сообщил, что Счетная палата разработала меры для снижения уровня бедности. Президент России Владимир Путин называл борьбу с бедностью главной задачей России. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков говорил, что борьба с бедностью в стране ведется постоянно и будет продолжена, хотя иногда этому мешают «различные факторы».