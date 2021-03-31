Кудрин заявил о недоступности мер поддержки для 20% нуждающихся россиян

Он напомнил, что президент России Владимир Путин поставил цель снизить уровень бедности в стране с 13,2% до 6,6% населения к 2030 г. Кудрин добавил, что уровень бедности был бы на 2% выше, если бы не детские пособия, которые в прошлом году люди получали в рамках антикризисных мер. Глава ведомства подчеркнул, что для снижения уровня бедности нужно вводить дополнительные меры.