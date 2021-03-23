Счетная палата разработала подходы для снижения уровня бедности
Счетная палата проанализировала меры правительства по борьбе с бедностью и разработала подходы для снижения ее уровня, заявил председатель ведомства Алексей Кудрин на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает пресс-служба Кремля.
«Во втором полугодии мы разработали подходы, включая математическое моделирование, учитывая все социальные группы, сколько выплат, дефицит доходов в разных семьях, социальных группах, и разработали модель, которая позволяет нам сегодня определить возможный путь и параметры – как достичь тех целей, о которых вы сказали», – сказал Кудрин.
Счетная палата представила проект вице-премьеру Татьяне Голиковой и министерству труда и социальной защиты. «Заинтересованное отношение. Часть наших подходов анализируются», – рассказал он.
Ранее Путин назвал борьбу с бедностью главной задачей России. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков говорил, что борьба с бедностью в стране ведется постоянно и будет продолжена, хотя иногда этому мешают различные факторы.