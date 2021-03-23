Счетная палата разработала подходы для снижения уровня бедности

«Во втором полугодии мы разработали подходы, включая математическое моделирование, учитывая все социальные группы, сколько выплат, дефицит доходов в разных семьях, социальных группах, и разработали модель, которая позволяет нам сегодня определить возможный путь и параметры – как достичь тех целей, о которых вы сказали», – сказал Кудрин.