В Кремле пообещали продолжить борьбу с бедностью в России
Борьба с бедностью в России ведется постоянно, хотя иногда этому мешают различные факторы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Работа по борьбе с бедностью ведется на постоянной основе. Да, не все получается, да, различные факторы иногда серьезно мешают в этой работе, но никто руки опускать не собирается и эта работа будет продолжаться», — сказал Песков. По его словам, борьба с бедностью является «абсолютнейшим приоритетом президента России Владимира Путина и правительства.
Также Песков поприветствовал заявление председателя КНР Си Цзиньпина о победе над бедностью в Китае. «Китай это очень большая страна и с очень большим населением. Поэтому такие успехи говорят о том, что развитие идет планомерно и несмотря на все сложности, которые возникают в связи с кризисом, ковидными и постковидными явлениями, все равно нашим китайским партнерам удается поддерживать развитие», — отметил пресс-секретарь президента.
Ранее Си Цзиньпин заявил, что Китай одержал полную победу в борьбе с бедностью. По его словам, из состояния бедности были выведены 98,99 млн жителей сельской местности.