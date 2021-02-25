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В Кремле пообещали продолжить борьбу с бедностью в России

Ведомости

Борьба с бедностью в России ведется постоянно, хотя иногда этому мешают различные факторы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Работа по борьбе с бедностью ведется на постоянной основе. Да, не все получается, да, различные факторы иногда серьезно мешают в этой работе, но никто руки опускать не собирается и эта работа будет продолжаться», — сказал Песков. По его словам, борьба с бедностью является «абсолютнейшим приоритетом президента России Владимира Путина и правительства. 

Также Песков поприветствовал заявление председателя КНР Си Цзиньпина о победе над бедностью в Китае. «Китай это очень большая страна и с очень большим населением. Поэтому такие успехи говорят о том, что развитие идет планомерно и несмотря на все сложности, которые возникают в связи с кризисом, ковидными и постковидными явлениями, все равно нашим китайским партнерам удается поддерживать развитие», — отметил пресс-секретарь президента.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что Китай одержал полную победу в борьбе с бедностью. По его словам, из состояния бедности были выведены 98,99 млн жителей сельской местности.

Ранее по теме: Си Цзиньпин заявил о победе над бедностью в Китае

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных