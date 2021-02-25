Си Цзиньпин заявил о победе над бедностью в Китае
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о полной победе над бедностью в стране, передает агентство «Синьхуа».
«Совместными усилиями всей партии и народа в важный момент столетия со дня основания Коммунистической партии Китая борьба Китая с бедностью достигла всеобъемлющей победы: все 98,99 млн сельских бедняков были выведены из нищеты по нынешним стандартам», — сказал он, выступая на национальной итоговой конференции по борьбе с бедностью.
«С абсолютной нищетой покончено, совершено еще одно историческое чудо!», — заявил Си Цзиньпин, отметив, что этого удалось достичь в преддверии 100-летия со дня основания Компартии Китая — 23 июля.
В конце 2020 г. аналитики британского Центра экономических и бизнес-исследований (CEBR) заявили в своем докладе, что благодаря пандемии экономика Китая обгонит американскую в 2028 г. – на пять лет раньше, чем прогнозировалось ранее. Как отмечают аналитики CEBR, Китай гораздо лучше перенес пандемию и экономика страны восстанавливается быстрее, чем американская.