Си Цзиньпин заявил о победе над бедностью в Китае

В конце 2020 г. аналитики британского Центра экономических и бизнес-исследований (CEBR) заявили в своем докладе, что благодаря пандемии экономика Китая обгонит американскую в 2028 г. – на пять лет раньше, чем прогнозировалось ранее. Как отмечают аналитики CEBR, Китай гораздо лучше перенес пандемию и экономика страны восстанавливается быстрее, чем американская.