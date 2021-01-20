Китай привлек рекордный объем иностранных инвестиций в 2020 году
Прямые иностранные инвестиции в экономику Китая в 2020 г. достигли рекордных 999,98 млрд юаней ($14,38 млрд), сообщает Министерство торговли КНР.
Из этой суммы, согласно данным ведомства, большая часть — 776,8 млрд юаней — пришлась на сферу услуг (рост на 13,9 %). Лидерами по росту инвестиций в китайскую экономику в 2020 г., согласно данным Минторга КНР, стали Нидерланды (47,6%) и Великобритания (30,7%).
«На фоне резкого сокращения глобальных транснациональных прямых инвестиций фактическое использование иностранного капитала [в китайской экономике] за весь год увеличилось против тенденции, а общий объем иностранных инвестиций, темпы роста и мировая доля увеличились», — подчеркнули в Минторге КНР. Там добавили, что данные о рекордном росте инвестиций в экономику страны «не учитывают банковский сектор, ценные бумаги и сферу страхования».
В то же время рост экономики Китая в 2020 г. оказался минимальным за последние 45 лет. По данным Госкомстата КНР, опубликованным 18 января, ВВП страны увеличился лишь на 2,3%. В то же время с 2017 по 2019 гг. экономика Китая стабильно росла на 6 и более процентов в год. В то же время Китай оказался единственной экономикой в мире, которая не пережила спад на фоне пандемии коронавируса.
В конце 2020 г. аналитики британского Центра экономических и бизнес-исследований (CEBR) заявили в своем докладе, что благодаря пандемии экономика Китая обгонит американскую в 2028 г. – на пять лет раньше, чем прогнозировалось ранее. Как отмечают аналитики CEBR, Китай гораздо лучше перенес пандемию и экономика страны восстанавливается быстрее, чем американская.