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Экономика

Китай привлек рекордный объем иностранных инвестиций в 2020 году

Ведомости

Прямые иностранные инвестиции в экономику Китая в 2020 г. достигли рекордных 999,98 млрд юаней ($14,38 млрд), сообщает Министерство торговли КНР.

Из этой суммы, согласно данным ведомства, большая часть — 776,8 млрд юаней — пришлась на сферу услуг (рост на 13,9 %). Лидерами по росту инвестиций в китайскую экономику в 2020 г., согласно данным Минторга КНР, стали Нидерланды (47,6%) и Великобритания (30,7%).

«На фоне резкого сокращения глобальных транснациональных прямых инвестиций фактическое использование иностранного капитала [в китайской экономике] за весь год увеличилось против тенденции, а общий объем иностранных инвестиций, темпы роста и мировая доля увеличились», — подчеркнули в Минторге КНР. Там добавили, что данные о рекордном росте инвестиций в экономику страны «не учитывают банковский сектор, ценные бумаги и сферу страхования».

В то же время рост экономики Китая в 2020 г. оказался минимальным за последние 45 лет. По данным Госкомстата КНР, опубликованным 18 января, ВВП страны увеличился лишь на 2,3%. В то же время с 2017 по 2019 гг. экономика Китая стабильно росла на 6 и более процентов в год. В то же время Китай оказался единственной экономикой в мире, которая не пережила спад на фоне пандемии коронавируса.

В конце 2020 г. аналитики британского Центра экономических и бизнес-исследований (CEBR) заявили в своем докладе, что благодаря пандемии экономика Китая обгонит американскую в 2028 г. – на пять лет раньше, чем прогнозировалось ранее. Как отмечают аналитики CEBR, Китай гораздо лучше перенес пандемию и экономика страны восстанавливается быстрее, чем американская. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных