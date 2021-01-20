Китай привлек рекордный объем иностранных инвестиций в 2020 году

В то же время рост экономики Китая в 2020 г. оказался минимальным за последние 45 лет. По данным Госкомстата КНР, опубликованным 18 января, ВВП страны увеличился лишь на 2,3%. В то же время с 2017 по 2019 гг. экономика Китая стабильно росла на 6 и более процентов в год. В то же время Китай оказался единственной экономикой в мире, которая не пережила спад на фоне пандемии коронавируса.