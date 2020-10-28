Китай и ЕАЭС координируют стратегии восстановления экономик

Китай – ключевой торговый партнер для стран ЕАЭС. В 2020 г. доля Китая во взаимной торговле достигла $79 млрд в январе – августе, или 20%. Небольшое снижение объемов торговли ЕАЭС и Китая (на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) произошло из-за пандемии. К тому же Поднебесная смогла на фоне кризиса обеспечить рост ВВП на 1,9%, что может стать драйвером развития экономики для ее партнеров. «Сотрудничество между Евразийским союзом и Китайской Народной Республикой может создать новые возможности для реализации огромных и важных транснациональных проектов через в том числе евразийскую реинтеграцию и ее сопряжение с инициативой «Один пояс, один путь», – заявил Слепнев. – Мы видим перспективы здесь в умных технологиях, цифровых технологиях, упрощениях регуляторики взаимной торговли, цифровизации, дистанционной технологии предоставления услуг и развитии инфраструктуры».