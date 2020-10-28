Китай и ЕАЭС координируют стратегии восстановления экономик

Китай и ЕАЭС координируют стратегии восстановления экономикОт последствий пандемии спасут цифровизация и свободная торговля
Главной угрозой восстановления экономик стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) является замкнутость в пределах национальных рынков, считает член коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев. Об этом он заявил в ходе видеофорума «Сопряжение ЕАЭС и китайской инициативы «Один пояс, один путь».
Этот год государства – члены ЕАЭС закончат с отрицательным ВВП, прогнозирует Всемирный банк: для Республики Армении – на уровне 4,5%, Республики Беларусь – 3%, Республики Казахстан – 2,7%, Киргизской Республики – 12%, Российской Федерации – 4,1%. Общее падение ВВП ЕАЭС в 2020 г. прогнозируется на уровне выше 3,2%. При этом главными рисками в ЕАЭС называют появление торговых конфликтов, повышение раздробленности в международной жизни в целом, кризис института международной торговли и – как итог – риск самоизоляции стран в пределах своих экономик. В случае если эти риски будут реализованы, мировая торговля может недосчитаться $10 трлн.
Китай – ключевой торговый партнер для стран ЕАЭС. В 2020 г. доля Китая во взаимной торговле достигла $79 млрд в январе – августе, или 20%. Небольшое снижение объемов торговли ЕАЭС и Китая (на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) произошло из-за пандемии. К тому же Поднебесная смогла на фоне кризиса обеспечить рост ВВП на 1,9%, что может стать драйвером развития экономики для ее партнеров. «Сотрудничество между Евразийским союзом и Китайской Народной Республикой может создать новые возможности для реализации огромных и важных транснациональных проектов через в том числе евразийскую реинтеграцию и ее сопряжение с инициативой «Один пояс, один путь», – заявил Слепнев. – Мы видим перспективы здесь в умных технологиях, цифровых технологиях, упрощениях регуляторики взаимной торговли, цифровизации, дистанционной технологии предоставления услуг и развитии инфраструктуры».
$10 трлн
такой суммы может недосчитаться мировая торговля в 2020 г. в результате самоизоляции стран в пределах своих экономик
КНР поддерживает такие инициативы стран ЕАЭС и стремится играть более значительную роль в экономическом сотрудничестве стран региона. «Китай готов работать со странами союза, чтобы справиться с кризисом, координировать меры политики и углублять торгово-экономическое сотрудничество», – заявил заместитель министра коммерции Китайской Народной Республики Ван Шоувэнь. Для этого, по его мнению, необходимо расширять международную торговлю, взаимные инвестиции, активно улучшать деловую среду, укреплять сотрудничество в инфраструктуре, строительстве, сельском хозяйстве и сфере услуг.
Однако страны ЕАЭС не торопятся открывать свои рынки для Китая, что сдерживает экономическую экспансию КНР в регионе. По словам Слепнева, в странах ЕАЭС пока не созрели условия для такой открытости. «При этом мы имеем в виду те неоднократные инициативы, которые наши китайские партнеры периодически выдвигают по переходу к более глубоким уровням интеграции и созданию свободной торговли, – отметил Слепнев. – Для этого должны вызреть условия, наши экономики должны быть готовы и мы должны реализовать те соглашения, которые уже заключили».
В последние годы в странах ЕАЭС уже велась планомерная работа по укреплению позиций в случае усиления внешнего давления. «На протяжении последних 5–7 лет Россия, которая является основной экономикой ЕАЭС, а также Беларусь и Казахстан проводят активную политику импортозамещения, – подчеркивает директор научно-образовательного центра проблем модернизации экономических и политических систем ВШКУ РАНХиГС Вилен Вардапетян. – К 2020 г. мы имеем высокую степень импортозамещения в агрокомплексе, мебельной промышленности, производстве строительных материалов, химической промышленности, фармацевтике, сельскохозяйственном машиностроении, автомобилестроении и др. Кроме того, в рамках ЕАЭС были приняты нормативные правовые акты, которые регулируют защиту интересов производителей ЕАЭС при участии в государственных и муниципальных закупках».
Тем не менее понятно, что вряд ли национальным экономикам ЕАЭС удастся выстоять, если они откроют рынки для Китая. «Нельзя сказать, что позиции ЕАЭС в рамках мировой экономики и с позиции ужесточения санкционной политики сильны, – обращает внимание доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова. – Первоначальный план расширения зоны Евразийского союза осуществить не удалось, а рынок в 200 млн человек довольно мал по сравнению с рынком Азии, Евросоюза, США и подконтрольных им территорий».
В итоге для России и ЕАЭС на текущем этапе основным приоритетом может оказаться сохранение текущих позиций. «Сейчас важно всеми силами сохранить тот рынок, который у нас есть, и продолжить развитие внутреннего рынка: всего Евразийского союза в целом и России в частности, – отмечает Новикова. – Ситуация, вызванная пандемией, наоборот, подталкивает к возможности развития внутренней инфраструктуры регионов, налаживания требуемого производства без иностранных посредников, тем самым удешевляя производство и делая его более конкурентоспособным. Более того, важно обратить внимание на непосредственное производство продукции в России, а не приобретение дешевых компонентов в Китае для сборки готовой продукции в России».