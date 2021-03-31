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Титов предложил отменить визы для въезда иностранцев в Россию

Ведомости

Бизнес-омбудсмен Борис Титов считает возможным отменить визы для въезда в Россию для иностранцев, передает ТАСС. Визы, по его мнению, являются «старинным рудиментом». 

«Вообще я считаю, что надо отменить визы. Это старинный рудимент. И по крайней мере, сегодня уж точно европейцам надо разрешать свободно въезжать в Россию, без всяких ограничений», — сказал Титов.

Из-за пандемии коронавируса для иностранцев действуют ограничения на въезд в Россию — они могут въехать в Россию для прохождения лечения, или чтобы позаботиться о заболевших близких и родственниках. 

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что представители некоторых стран Европы предлагали разрешить иностранцам приезжать в Россию для вакцинации от коронавируса. Он рассказал, что в большинстве стран не хватает вакцины от коронавируса. Большим спросом за рубежом пользуются российские вакцины, в том числе «Спутник V».

Ранее по теме: Песков рассказал о просьбе европейцев упростить въезд в Россию для вакцинации

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных