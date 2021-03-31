Титов предложил отменить визы для въезда иностранцев в Россию
Бизнес-омбудсмен Борис Титов считает возможным отменить визы для въезда в Россию для иностранцев, передает ТАСС. Визы, по его мнению, являются «старинным рудиментом».
«Вообще я считаю, что надо отменить визы. Это старинный рудимент. И по крайней мере, сегодня уж точно европейцам надо разрешать свободно въезжать в Россию, без всяких ограничений», — сказал Титов.
Из-за пандемии коронавируса для иностранцев действуют ограничения на въезд в Россию — они могут въехать в Россию для прохождения лечения, или чтобы позаботиться о заболевших близких и родственниках.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что представители некоторых стран Европы предлагали разрешить иностранцам приезжать в Россию для вакцинации от коронавируса. Он рассказал, что в большинстве стран не хватает вакцины от коронавируса. Большим спросом за рубежом пользуются российские вакцины, в том числе «Спутник V».